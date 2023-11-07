У це давно варто перестати вірити: три міфи про зарядку телефону

Фахівці розставили крапки над "i"

Щоб акумулятор телефону працював довго і без збоїв, потрібно дотримуватись простих правил. Поряд із цим існує чимало міфів про зарядку смартфона, які не відповідають дійсності і лише ускладнюють життя.

Про те, у що давно настав час перестати вірити, розповів портал itechua. Деякі з цих уявлень давно застаріли, а деякі ніколи не були правдою.

Зарядка до 100% швидко вбиває батарею – міф. Вважається, що в цьому випадку нібито відбувається перезаряд, акумулятор псується. Це неправда — смартфон не дарма називають розумним телефоном. У сучасних моделях заряджання припиняється, коли його рівень досягає 100%. Однак, коли він знизиться до 99 відсотків, смартфон може знову почати заряджати акумулятор — і такого дійсно допускати не варто (особливо регулярно залишаю пристрій на зарядці на всю ніч). Експерти радять тримати заряд акумулятора на рівні 45-85 відсотків, але іноді нехтувати цим правилом можна. А сучасні моделі смартфонів здатні самі зупиняти підзарядку, коли рівень заряду сягає 80 відсотків.

Не можна користуватися смартфоном під час заряджання – міф. Нібито він може перегрітися і навіть спалахнути. Насправді нічого такого не станеться. Батарея дійсно буде одночасно і заряджатися, і розряджатися, але це відбувається навіть якщо апарат просто лежить на столі (він використовує Wi-Fi, оновлює програми, обмінюється даними тощо). Водночас активне використання смартфона під час заряду дійсно змушує деякі елементи батареї працювати безперервно, що призводить до їхнього підвищеного зношування. Тому не варто практикувати це регулярно, але якщо робити так нечасто – нічого не станеться.

Заряджати смартфон можна будь-яким кабелем – міф. Використання неякісного кабелю може призвести до виходу з ладу контролера, що запобігає перезарядженню батареї. В результаті телефон перегріватиметься, а елементи батареї швидко прийдуть у непридатність. Тим, хто користується дешевим китайським кабелем, потрібно приготуватися до того, що через кілька місяців девайс розряджатиметься через кілька годин.

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