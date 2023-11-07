Автоповорот екрана шкодить телефону: навіщо вимикати цей режим і як це зробити

Мало хто знає про шкоду цієї опції

Якщо ви помітили, що ваш телефон швидко розряджається, а видимої причини тому немає, зверніть увагу, чи увімкнено режим "Автоповорот екрана". Як виявилося, ця опція шкідлива у контексті швидкого розряджання телефону. Ми вже розповідали про три міфи про зарядку телефону, а сьогодні ділимося, як зберегти заряд, відключивши "шкідливу" функцію.

Загалом режим автоповороту дуже корисна опція телефону, адже з нею зручніше переглядати відео чи фото на пристрої, пише apostrophe.ua. Однак, цей режим має великий недолік — він швидко розряджає телефон.

Виявилося, що при використанні перевороту екрана телефону у горизонтальне та назад у вертикальне положення, задіюється датчик – гіроскоп. А його часте юзання розряджає пристрій. Найкраще вимкнути цю опцію за замовчуванням та керувати автоповоротом за потреби в ручному режимі.

Як вимкнути режим "Автоповорот екрана"

Щоб вимкнути автоповорот, опустіть шторку дисплея та знайдіть іконку зі стрілками, замочком або прямокутником, де написано "автоповорот" або "орієнтація". І просто натисніть на цю іконку. Коли вам потрібно знову включити автоповорот, просто натисніть на іконку знову, і опція запрацює.

Раніше "Телеграф" розповідав про топ-6 шкідливих звичок, які вбивають ваш телефон. Через них ваш смартфон гальмуватиме і зависатиме.