Цієї помилки припускаються всі: чому мобільний телефон швидко розряджається

Заощадити заряд батареї допоможуть три правила

Всі користувачі знають, що на час автономної роботи телефону впливає багато факторів. Звичайно ж, для збільшення працездатності батареї потрібно відключати непотрібні функції та закривати відкриті програми. Це допомагає запобігти такій проблемі, коли гаджет швидко розряджається.

Однак є й інші причини, через які телефон швидко втрачає заряд. Далі розглянемо три найпоширеніші з них.

Телефон швидко сідає — що робити

Бережіть мобільний телефон від шкідливого впливу підвищеної температури. Таким чином, ви запобігаєте швидкому зносу акумулятора і, як наслідок, швидкій розрядці телефону.

Виробники мобільних телефонів рекомендують не використовувати гаджети:

при температурі нижче за нуль градусів Цельсія;

вище за 35 градусів Цельсія.

Крім того, не заряджайте телефон на максимум місткості батареї та не розряджайте до мінімуму. Оптимальна градація заряду батареї – до 80 відсотків, а розрядки – не нижче 20 відсотків.

Також експерти радять не залишати мобільний телефон на зарядці на всю ніч. Досягнувши рівня 100 відсотків, зарядка припиняється — проте фонові процеси все одно підсаджують акумулятор, і він усю ніч то починає заряджатися, то припиняє, що згубно позначається на стані акумулятора.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна залишати зарядку в розетці. Ці чотири важливі причини змусять вас відмовитися від цієї звички!