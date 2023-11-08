Як зробити запис відео з екрана телефону: це дуже просто

Розповідаємо, як це зробити без сторонніх програм

Іноді може знадобитися записати те, що відбувається на вашому смартфоні. Незалежно від того, чи ви навчаєте своїх друзів навігації в новій програмі, ділитеся інформацією про помилку з IT-службою або щось зовсім інше.

На щастя, записати екран телефонів Android дуже просто. Ми тут, щоб показати вам це, пише портал Pocket Lint.

Як зробити запис екрана без додатків — поради

Google вбудував цю можливість в Android 11 ще 2020 року. З того часу вона працює в операційній системі, рятуючи від необхідності завантажувати та використовувати сторонні програми.

Особливості процесу залежать від моделі пристрою та бренду, але на що вам потрібно звернути увагу, якщо ви хочете записати кліп свого екрана. Функція запису екрана Android існує як окрема іконка на панелі швидкого налаштування панелі сповіщень.

Якщо її немає в активному списку, вам може знадобитися натиснути кнопку редагування, значок олівця або натиснути значок шестерні, щоб відкрити повний список. Знайдіть плитку "Запис екрана", потім натисніть і утримуйте її та перетягніть вгору в активну панель, щоб використовувати цю функцію.

Android має набір обмежень, які ваша система або програма може використовувати, щоб запобігти запису вмісту під час запису екрана. Це може включати відео, захищене DRM, паролі або коди автентифікації в менеджерській програмі та інші особисті або захищені дані. Ваш диктофон екрана не припинить запис у таких ситуаціях – екран просто затемниться.

Як записати геймплей гри — рекомендація

Якщо ви затятий гравець у мобільні ігри, можливо, ви також захочете записати відеозапис свого ігрового процесу під час використання телефону. Google Play Games дозволяє записувати те, що ви робите у деяких іграх.

Ось що вам потрібно зробити:

Запустіть завантажену гру.

Проведіть пальцем вниз від верхнього краю екрана, і ви побачите піктограму контролера.

Торкніться цієї піктограми, і ви перейдете в меню налаштувань Google Play Games.

Звідти натисніть піктограму запису, щоб розпочати фільмування. Ви маєте можливість вести пряму трансляцію прямо на свій канал YouTube.

Після завершення ви можете зберегти та поділитися записом. Також ви можете відредагувати його та завантажити на улюблену платформу соціальних мереж.

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