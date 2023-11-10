Як знайти та видалити збережені карти з автозаповнення на iPhone: покрокова інструкція

Занадто великий список карт, частина з яких вже не використовується, призводить до плутанини

Автозаповнення – це функція, що дозволяє зберігати контактну інформацію та дані в Safari, щоб вам не потрібно було повторно вводити довгий номер, термін дії та пін-код картки щоразу, коли ви купуєте щось на сайті. Банківські картки зі строком дії, що минув, все одно залишаються збереженими. І тоді користувачі запитують, як видалити автозаповнення карти на iPhone.

Надмірно великий список, що містить старі або більше непотрібні карти, незручний і може призвести до плутанини. Якщо вам подобається, щоб все було акуратно – портал Pocket Lint розповідає, як знайти збережені карти на iPhone та як їх видалити, щоб очистити автозаповнення.

Як змінити дані карти в Safari — покроково

Щоб знайти та переглянути збережені кредитні картки на iPhone, виконайте наведені нижче дії. Цей алгоритм є корисним не тільки тоді, коли ви хочете видалити карти з автозаповнення. Ви можете використовувати цей шлях, коли у вас немає карти під рукою, а потрібно надіслати комусь її номер.

Також це дуже зручний спосіб отримати доступ до інших даних вашої карти – терміну дії та пін-коду зі зворотного боку. Не турбуйтеся, вони заблоковані системою безпеки вашого iPhone і недоступні нікому, крім вас.

Щоб знайти карту:

Відкрийте налаштування на iPhone.

Прокрутіть вниз до Safari.

Натисніть "Автозаповнення" у розділі "Загальні".

Натисніть "Збережені кредитні картки".

Пройдіть аутентифікацію за допомогою Touch ID, Face ID або пароля iPhone.

З’явиться список збережених кредитних карток. Ви можете клацнути будь-яку з них окремо, щоб побачити власника картки, номер картки, термін дії, код безпеки та опис картки.

Натисніть "Редагувати" у верхньому правому куті, щоб змінити будь-який з цих розділів. Ви можете змінити опис карти, торкнувшись будь-якої з карток у списку, натиснувши "Змінити" у верхньому правому кутку та торкнувшись опису, щоб перейменувати.

Як видалити збережену картку в Safari — інструкція

Щоб видалити або очистити функцію автозаповнення на iPhone та видалити картку із запропонованого списку під час оплати на сайті, виконайте наведені нижче дії. Доцільно робити це, коли закінчується термін дії карток. Інакше ви можете випадково вибрати прострочену карту, а потім доведеться розпочинати процес оформлення наново, коли вона буде відхилена.

Як видалити та очистити інформацію про кредитну картку в автозаповненні на iPhone:

Відкрийте налаштування на iPhone. Прокрутіть вниз до Safari. Торкніться Автозаповнення у розділі Загальні. Натисніть кнопку "Збережені кредитні картки". Пройдіть аутентифікацію за допомогою Touch ID, Face ID або пароля iPhone. Натисніть "Змінити" у верхньому правому куті. Виберіть кредитні картки, які потрібно видалити. Натисніть "Видалити" у верхньому лівому куті. Підтвердьте дію.

Ви також можете видалити карту, виконавши кроки 1-5, а потім торкнувшись окремої карти, щоб відкрити інформацію про неї. Звідси натисніть "Редагувати" у верхньому правому куті, а потім "Видалити кредитну картку" під інформацією.

Раніше "Телеграф" розповідав про одну корисну хитрість, яка допомагає заощадити заряд на iPhone. Читайте у наступній статті, що робити, якщо iPhone швидко розряджається і як продовжити роботу батареї.