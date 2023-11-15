Підійде для спецназу та передової: ЗСУ першими у світі отримають унікальну техніку з Німеччини

Україна буде першою країною, яка прийняла цю техніку на озброєння

До кінця року ЗСУ мають отримати авіадесантні легкі автомобілі Caracal з Німеччини, які можна посилювати бронею. Щоправда, поки постачання буде невеликим – всього п’ять машин.

Про це повідомляє сайт компанії-виробника – німецького концерну Rheinmetall. Техніка має надійти наприкінці 2023-го — на початку 2024 року.

Caracal — це тактична авіадесантна машина на базі цивільного позашляховика Mercedes-Benz G-Сlass. При цьому техніка спочатку зроблена для потреб десантних частин, оскільки її можна перевозити як у внутрішніх вантажних відсіках, так і на зовнішніх підвісках гелікоптерів CH-47F Chinook та CH-53K King Stallion. Конструкція авто дозволяє в обох випадках транспортувати дві машини.

Автомобіль створений за модульним принципом, тобто його можна міняти під виконання певного типу завдань. Наприклад, на Caracal можна встановити елементи броні, посилити озброєння протитанковими ракетами або малокаліберними гарматами і отримати легкий бронетранспортер для підтримки в бою піхоти.

Або ж навпаки, не перевантажувати транспорт бронею та важкою зброєю, а обійтися кулеметом та отримати легкий аналог баггі для рейдових операцій спецназу та розвідувальних груп. Як передбачає сайт "Мілітарний", найімовірніше "Каракали" підуть на озброєння Сил спеціальних операцій та Сил спеціального призначення ГУР Міноборони України.

Раніше експерт попередив про можливу зміну тактики окупантами, які можуть використовувати мобільні групи на легенях баггі.