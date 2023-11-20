"Володар обрію" в ділі: чим цікава гвинтівка, з якої снайпер СБУ здійснив рекордний постріл (відео)

Гвинтівку розробили в Україні зовсім нещодавно

Снайпер СБУ оновив рекорд дальності пострілу з влученням в окупанта. Нова дистанція, з якої вдалося влучити — 3800 метрів. У СБУ зазначили що це світовий рекорд.

У відомстві в коментарі "РБК-Україна" зазначили, що цей постріл був зроблений з української гвинтівки "Володар обрію". Виробник зброї підтвердив це, опублікувавши відео пострілу. Зазначено, що використовувався патрон 12,7х114HL — спеціально розроблений для цієї зброї. На те, аби куля вразила окупанта пішло 10 секунд — стільки вона провела в польоті.

На сайті виробника зазначається, що можна використовувати гвинтівку в калібрах 12.7х99NATO, 12.7x108, 12.7x114"HL", 14.5x114, 23x115mm. Така гвинтівка призначена для протидії снайперам ворога, розрахункам кулеметів та ПТРК, для боротьби з легкоброньованою технікою. Працює в різних умовах, в тому числі в пустелях і горах.

Характеристики "Володаря обрію"

Варіанти — однозарядний та магазинний,

Кучність стрільби — менш ніж 1 МОА, при рекордному пострілі — 0,3 МОА,

За хвилину можна зробити до 8 пострілів,

Максимальна ефективна дальність заявлена для 12.7х114"HL" — 2500 метрів.

Максимальна дальність до нового рекорду вважалась 2900 метрів.

Приціл в гвинтівки March Genesis 4-40x56 F1. Її розробляли за участі українських снайперів, американської компанії Bartlein Barrels Inc. та британської АRC Ballistics.

Раніше "Телеграф" розповідав про потребу України в дронах. Їх виробляється втричі менше за необхідну кількість.