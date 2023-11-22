Україна може отримати з Німеччини Trinity вже в січні: на що здатні ці дрони

Попередньо, йдеться про одразу три види дронів

Україна використовує на фронті сотні видів дронів. Серед них є і створені німецькою компанією Quantum Systems. Незабаром наша країна може отримати ще сотню безпілотників від цієї компанії. Мова про дрон серії Trinity.

Про це повідомляє портал, що відслідковує німецьку допомогу Україні. Зазначається, що ця сотня, яка попередньо надійде в січні, складатиметься з усіх варіантів Trinity – Tactical, F90+, Pro.

Trinity F90+

Trinity F90+ картографічний дрон, що відрізняється витривалістю — може літати понад 90 хвилин, збираючи більше даних за політ, ніж будь-яка порівнянна платформа на ринку. Trinity F90+ може нести різні інтегровані датчики рівня вагою до 1 кілограма. Їх можна перемикати в режимі plug-n-play, освоюючи часті зміни в програмі.

Характеристики Trinity F90+

Підготовка до експлуатації менш ніж за 5 хвилин

Вбудоване програмне забезпечення для керування місією QBase 3D

Повністю автоматизований вертикальний зліт і посадка

Сумісний із розширеним набором датчиків рівня огляду, включаючи RGB і LiDAR

Дальність польоту — 100 км

Площа огляду — 700 га (7 км2)

Тривалість польоту — 90 хв.

Trinity Tactical

Trinity Tactical — наступне покоління eVTOL після комерційного Trinity F90+, працює за відсутності систем GNSS (супутникової навігації). Виробник зазначає, що завдяки універсальному набору датчиків Trinity Tactical є ідеальним інструментом для збору даних для планування маршруту, оцінки управління боєм, аналізу прямої видимості, розвідки зони посадки та інших завдань зі збору розвідданих.

Характеристики Trinity Tactical

Максимальна швидкість — 17 м/с

Оснащення системою охолодження ESC

Роздільна здатність до одного сантиметра (GSD),

Вбудоване геотегування, пряме геоприв’язування та попереднє зшивання зображень

Сумісний із розширеним набором датчиків рівня огляду, включаючи RGB і LiDAR

Дальність польоту — 90 км

Площа огляду — 700 га (7 км2)

Тривалість польоту — 90 хв.

Trinity Pro

Trinity Pro може працювати в найскладніших умовах навколишнього середовища. Виробник зазначає, що Trinity Pro збирає більше даних за місію, ніж майже будь-який інший аналогічний дрон на ринку. Завдяки автопілоту Quantum-Skynode Trinity Pro виконує розширений системний моніторинг усіх бортових систем, щоб забезпечити ідеальну роботу та передбачити технічне обслуговування.

Характеристики Trinity Pro

Вбудоване програмне забезпечення для керування місією QBase 3D

Автоматична самодіагностика, оцінка рельєфу місцевості, "повернення додому" за допомогою штучного інтелекту

Злітає на 4800 м

Площа огляду — 700 га (7 км2)

Тривалість польоту — 90 хв.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Німеччина стала одним з постачальників в Україну дронів, надрукованих на 3-Д принтері. Це дрони далекої дії, здатні нести понад 6 кг.