Багато десанту, мало зброї та броні: на Донбасі було помічено рідкісний БТР окупантів

Знищено і затрофено приблизно кожен третій БТР

У ході боїв у Луганській області бійці ЗСУ знищили досить рідкісний БТР-МДМ "Ракушка", що стоїть на озброєнні частин повітрянодесантних військ російських окупантів. Їх кількість у військах противника обчислюється приблизно сотнею одиниць, а створювалися вони як заміна маломісткої бойової машини десанту.

Про це у своєму блозі пише військовий експерт та історик Андрій Харук. За його словами, вже від початку формування ВДВ ще в СРСР на додаток до бойової машини піхоти створювали БМД (бойову машину десанту). Але оскільки вона виявилася маломісткою, оборонної промисловості було замовлено бронетранспортер для ВДВ із великою кількістю місць для десанту.

Знищений на Луганщині БТР Черепашка

Так, коли у 2015 році було створено БМД-4, її "парою" став БТР-МДМ "Ракушка", який отримав таку назву за незграбну форму. Як пише експерт, переваги "Ракушки" перед БМД-4 очевидно – в ній містяться 15 осіб замість 8, але в іншому це вкрай невдалий зразок техніки.

"З огляду на малі габарити машини, набиті вони, як шпроти в банку. До того ж виходити їм непросто: БТР-МДМ успадкував традиційну для радянських БМД схему з кормовим розташуванням двигуна, тому нормальних дверей, не кажучи вже про рампу, десантне відділення "Ракушки" не має. Озброєння БТР-МДМ складається з двох 7,62-мм кулеметів – одного в командирській башті та одного у правій передній частині корпусу", — говорить про основні мінуси "Ракушки" Андрій Харук.

Справді, на 15 осіб у БТР-МДМ є лише одні дверцята для виходу екіпажу, і три люки для виходу через дах бронемашини, що в умовах бою незручно та ризиковано. Озброєння з двох кулеметів калібру 7,62 мм дуже слабке, а броня захищає лише від стрілецької зброї.

Не дивно, що, як стверджує Андрій Харук, було знищено щонайменше 25 "черепашок" і ще вісім стали трофеями ЗСУ.

Загалом брак бронемашин змушує окупантів кидати у бій всюдиходи, які зовсім не мають озброєння і навіть жорсткого даху, але при цьому можуть перевозити багато десантників.