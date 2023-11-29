Практично немає аналогів у світі: українцям показали у роботі вітчизняну антидронову пушку (відео)

Поки ворог бере кількістю, ми перемагаємо його якістю

Російські окупанти мало не щоночі атакують мирних жителів України дронами, у зв’язку з чим українцям довелося швидко розробляти технології боротьби з безпілотниками, — і за низкою параметрів Україна вже виділяється на світовій арені.

Зокрема, примітні портативні антидронові пушки та інші засоби радіоелектронної боротьби від Kvertus — компанії, яка входить до складу NAUDI (Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України).

Як розповідає CEO Kvertus Ярослав Філімонов, на озброєнні ворога є кілька десятків різних моделей РЕБ-систем, у зв’язку з чим Україні доводиться перемагати якістю, а не кількістю. Цим і займається компанія Kvertus, яка є піонером у розвитку РЕБ тактичного рівня та постійно перевіряє свої розробки на передовій. Продукт-хедлайнер компанії – портативна антидронова пушка, легка та дуже зручна у використанні.

"Це наша беззаперечна конкурентна перевага на світовому ринку, якої немає практично ні в кого з виробників, – розповідає Ярослав Філімонов. – Щомісяця ми замовляємо все більше комплектуючих. Півтора роки тому в нас на виробництві працювало вісім людей, а зараз 30. Технології розвиваються дуже швидко. І саме в технології ми реінвестуємо 80 відсотків прибутку".

В Ukrainian Underdogs показали в деталях, як РЕБ-пристрої допомагають перемагати ворога і що чекає на ринок дронів: