Україну вночі атакували ракетами та дронами: де чули вибухи, як відбилися

Основний напрямок удару безпілотників – Хмельниччина

У ніч на середу, 29 листопада, російські окупанти атакували Україну дронами типу "Shahed" та керованими авіаційними ракетами. З них вдалося збити 100% БПЛА та дві з трьох ракет.

Противник робив удари безпілотними літальними апаратами з напрямку Приморсько-Ахтарськ-рф та удари ракетами з території тимчасово окупованої Херсонщини. Про це повідомили у Telegram-каналі Повітряних сил України.

Всього в нічній атаці було задіяно 21 ударний БПЛА "Shahed-136/131" та 3 керовані авіаційні ракети Х-59. Основний напрямок удару безпілотників – Хмельниччина, ракет – південь країни.

"До відображення повітряного нападу залучено винищувачів зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. У результаті бойової роти всі ворожі ударні БПЛА знищені в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дві керовані авіаційні ракети були знищені на Миколаївщині. Третя запущена ворогом ракета не досягла бажаної мети.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 25 листопада російські загарбники в черговий раз атакували Київ дронами. Це була наймасовіша атака з початку повномасштабної війни.