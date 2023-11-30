Британський броньовик HUSKY TSV вже показує себе на фронті: відео від українських бійців

Точна кількість броньовиків на озброєнні ЗСУ невідома

Україна отримує військову допомогу від кількох закордонних союзників, серед яких і Велика Британія. HUSKY Tactical Support Vehicle — броньована машина, яка була вперше помічена в Україні влітку 2022 року.

Відео, як бронеавтомобіль долає погодні перешкоди опублікували у "Військовому кур'єрі". Виробник Navistar Defense почав випускати такі броньовики у 2006 році. Завдання машини — захищати людей від пострілів та вибухів мін. Вона належить до категорії середньоброньованих.

Характеристики HUSKY Tactical Support Vehicle

Кількість модифікацій — 3,

Довжина — 6,4 м,

Висота — 2,5 м,

Ширина — 2,4 м,

Вага — до 7 тонн.

Кількість людей — 4,

Озброєння — кулемет 12,7 мм,

Швидкість — до 113 км/год.

У авто є центральна система підкачки шин. Такі броньовані машини використовувались українською армією на різних напрямках, зокрема на Херсонщині. Їх використовували у Десантно-штурмових військах. Військові відзначили універсальність, надійність та ефективність техніки під час підвозу припасів та евакуації.

Раніше "Телеграф" розповідав про переданий Україні французський БТР VAB. Він випускався достатньо давно — у 70-х роках, проте досі вправно виконує свої функції.