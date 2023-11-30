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Британський броньовик HUSKY TSV вже показує себе на фронті: відео від українських бійців

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
HUSKY Tactical Support Vehicle використовувався британською армією
HUSKY Tactical Support Vehicle використовувався британською армією

Точна кількість броньовиків на озброєнні ЗСУ невідома

Україна отримує військову допомогу від кількох закордонних союзників, серед яких і Велика Британія. HUSKY Tactical Support Vehicle — броньована машина, яка була вперше помічена в Україні влітку 2022 року.

Відео, як бронеавтомобіль долає погодні перешкоди опублікували у "Військовому кур'єрі". Виробник Navistar Defense почав випускати такі броньовики у 2006 році. Завдання машини — захищати людей від пострілів та вибухів мін. Вона належить до категорії середньоброньованих.

Характеристики HUSKY Tactical Support Vehicle

  • Кількість модифікацій — 3,
  • Довжина — 6,4 м,
  • Висота — 2,5 м,
  • Ширина — 2,4 м,
  • Вага — до 7 тонн.
  • Кількість людей — 4,
  • Озброєння — кулемет 12,7 мм,
  • Швидкість — до 113 км/год.

У авто є центральна система підкачки шин. Такі броньовані машини використовувались українською армією на різних напрямках, зокрема на Херсонщині. Їх використовували у Десантно-штурмових військах. Військові відзначили універсальність, надійність та ефективність техніки під час підвозу припасів та евакуації.

Раніше "Телеграф" розповідав про переданий Україні французський БТР VAB. Він випускався достатньо давно — у 70-х роках, проте досі вправно виконує свої функції.

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#Велика Британія #Зброя