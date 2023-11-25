Броньована машина VAB: що може французький БТР (відео)

Точна кількість переданих Україні БТР не розголошується

Бронетранспортер VAB французського виробництва застосовується в Україні з літа минулого року. Франція передала Україні броньовики, які виготовлялись для внутрішнього користування. З початку випуску в кінці 70-х було випущено близько 5 тисяч машин, з яких 3/4 БТР використовувались у французській армії та миротворчих місіях.

Головне завдання броньованої машини переднього краю (саме так з французської розшифровується та перекладається VAB) доставити десант до місця призначення. У відсіку можуть вміститися 10 людей плюс двоє членів екіпажу, однак це можуть бути не тільки військові. Є й санітарні та командирські версії машин.

Варіант БТР VAB з колісною формулою 4 на 4 був для французської армії. Найбільша швидкість — 110 км/год. Він може плавати, а озброєння може бути як кулеметом калібром 12,7 мм або 7,62 мм, так і баштою з автоматичними гарматами 20 або 25 × 137 мм.

Характеристики БТР VAB

Українські військові розповідають, що БТР VAB гарно себе зарекомендував на полі бою завдяки захисним якостям від уламків та куль, гарно тримається на бездоріжжі. На ній підвозять бійців до лінії фронту, евакуювати поранених, підвезти зброю, медикаменти чи припаси. На деяких машинах встановлений кулемет M2 Browning калібром 12,7 мм.

Раніше "Телеграф" розповідав, що бронемашина українського виробництва "Варта" буде оновлюватися — наразі вона не випускається, бо готувалась під шасі білоруського МАЗу. Також Україні зі бронемашинами допомогла Канада — надавши оновлену Senator у варіанті MRAP. На перелік нововведень в бронеавтомобілі вплинули українські військові, розповідаючи конструкторам про проблеми в реальних боях.