Вдвічі ефективніша: на фронті працює модернізована "Богдана" (фото)
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"Богдана" і так чудово показувала себе, а тепер стала ще кращою
Напевно, кожен українець хоч раз чув про самохідну гаубику "Богдана", — ця розробка є гордістю оборонпрому України, яка вже неодноразово довела свою ефективність на полі бою. Однак українців не спинити в гонитві за досконалістю, і з’явилася покращена версія, яка ще ефективніша.
Як відомо, розробкою САУ 2С22 "Богдана" займаються два учасники NAUDI (Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України): Краматорський завод важкого верстатобудування та Українська бронетехніка — як субпідрядник. Вони випустили модернізовану "Богдану" із системою досилання боєприпасів.
"З появою системи досилання вдвічі збільшується темп вогню САУ. Розрахунки гаубиці вже побували з нею на всіх ділянках фронту: від Харківщини до узбережжя Чорного моря, а зараз нищать окупантів в українських степах", — йдеться у повідомленні.