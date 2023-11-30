Вдвічі ефективніша: на фронті працює модернізована "Богдана" (фото)

"Богдана" і так чудово показувала себе, а тепер стала ще кращою

Напевно, кожен українець хоч раз чув про самохідну гаубику "Богдана", — ця розробка є гордістю оборонпрому України, яка вже неодноразово довела свою ефективність на полі бою. Однак українців не спинити в гонитві за досконалістю, і з’явилася покращена версія, яка ще ефективніша.

Як відомо, розробкою САУ 2С22 "Богдана" займаються два учасники NAUDI (Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України): Краматорський завод важкого верстатобудування та Українська бронетехніка — як субпідрядник. Вони випустили модернізовану "Богдану" із системою досилання боєприпасів.