Краще за "Гради" окупантів: що може українська РСЗВ "Берест"

Систему перед вторгненням тільки-но відтестували — вона вперше була представлена у 2018 році

Українці не зупиняються в розробці та модернізації зброї. В України є свій аналог БМ21 "Град", який вже успішно нищить окупантів. Це РСЗВ БМ-21 УМ "Берест".

У порівнянні з радянським "Градом", українська РСЗВ має збільшений комплект реактивних снарядів — з 40 до 50 штук. В 2020 році система успішно пройшла випробування, а вже в 2022 нищила ворога на Донеччині. У коментарі АрміяInform морпіхи бригади імені контр-адмірала Михайла Білинського розповіли, що РСЗВ виконувала бойові завдання в Миколаївській, Херсонській, Донецькій області.

Оператор однієї з машин розповів, що окрім збільшеної потужності для ураження ворога, українська РСЗВ також має цифрову систему керування вогнем. Це дозволяє готуватися до стрільби з кабіни. Також у РСЗВ є камера нічного бачення.

БМ-21УМ "Берест" стріляє/ Фото: Дмитро Чалий

Характеристики БМ-21УМ "Берест" на основі шасі КрАЗ-5401:

Більша швидкість та запас ходу ніж у "Градів"

Калібр 122 мм

Швидкість — 90 км/год

Кабіна на 5 осіб

Колісна формула — 4×4

Маса спорядженого автомобіля — 8200 кг

Повна маса — 17200 кг

Інтегрована система обміну інформацією на полі бою

Навігаційна система СН-4215 від ДП "Оризон-Навігація" пришвидшує підготовку машини до стрільби.

Порівняння БМ-21 "Град" та БМ-21УМ "Берест"

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