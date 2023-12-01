Краще за "Гради" окупантів: що може українська РСЗВ "Берест"
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Систему перед вторгненням тільки-но відтестували — вона вперше була представлена у 2018 році
Українці не зупиняються в розробці та модернізації зброї. В України є свій аналог БМ21 "Град", який вже успішно нищить окупантів. Це РСЗВ БМ-21 УМ "Берест".
У порівнянні з радянським "Градом", українська РСЗВ має збільшений комплект реактивних снарядів — з 40 до 50 штук. В 2020 році система успішно пройшла випробування, а вже в 2022 нищила ворога на Донеччині. У коментарі АрміяInform морпіхи бригади імені контр-адмірала Михайла Білинського розповіли, що РСЗВ виконувала бойові завдання в Миколаївській, Херсонській, Донецькій області.
Оператор однієї з машин розповів, що окрім збільшеної потужності для ураження ворога, українська РСЗВ також має цифрову систему керування вогнем. Це дозволяє готуватися до стрільби з кабіни. Також у РСЗВ є камера нічного бачення.
Характеристики БМ-21УМ "Берест" на основі шасі КрАЗ-5401:
- Більша швидкість та запас ходу ніж у "Градів"
- Калібр 122 мм
- Швидкість — 90 км/год
- Кабіна на 5 осіб
- Колісна формула — 4×4
- Маса спорядженого автомобіля — 8200 кг
- Повна маса — 17200 кг
- Інтегрована система обміну інформацією на полі бою
- Навігаційна система СН-4215 від ДП "Оризон-Навігація" пришвидшує підготовку машини до стрільби.
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