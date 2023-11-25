Як перевага росіян у РЕБ впливає на поле бою в Україні? У ЗМІ дали невтішну відповідь

Через російські системи РЕБ втрати ЗСУ у безпілотниках іноді обчислюються тисячами

Російські війська мають перевагу в радіоелектронній боротьбі на полі бою. Оскільки російська армія багато років приділяла пильну увагу розробці великої кількості засобів РЕБ, як відповіді на високоточну зброю НАТО, Україні з її переважно старими радянськими системами майже нема чого протиставити росіянам.

Про це пише видання The Economist. За даними журналістів, велика кількість російських систем РЕБ дозволяє росіянам отримувати деяку перевагу на полі бою.

Наприклад, ЗСУ зіткнулися із тим, що високоточні західні 155-мм снаряди Excalibur з GPS-наведенням втратили свою точність через роботу російського РЕБ. Далі від цілі почали відхилятися керовані бомби JDAM-ER та ракети GMLRS для РСЗВ M142 HIMARS.

Окрім високоточної зброї, росія має змогу ефективно протистояти українським безпілотникам, які використовуються на фронті. Українська армія має цілий корпус з понад 10 тисяч кваліфікованих пілотів БПЛА, які протистоять російським системам, а український військово-промисловий комплекс у величезних кількостях виробляє дешеві безпілотники за ціною близько 1000 доларів США за одиницю.

Але проблема в тому, що через російські системи РЕБ Україна зазнає величезних втрат в таких безпілотниках – російські терористи активно протидіють дронам, блокуючи зв'язок радіоуправління з операторами, або виводячи з ладу системи наведення. Часом втрати ЗСУ сягають понад 2000 одиниць БПЛА на тиждень.

Втім, Україна зараз активно розробляє власну систему РЕБ під назвою "Покрова", пише видання. Завдання "Покрови" – пригнічувати російську систему ГЛОНАСС та протистояти БПЛА Shahed-136. Як зазначає видання, в плані систем РЕБ Україна може розраховувати тільки на себе – США не передадуть ЗСУ власні системи, оскільки вони занесені у список "чутливих технологій", передача яких дуже обмежена навіть для найближчих союзників.

Раніше "Телеграф" розповідав про створення українського комплексу радіоелектронної боротьби "Піранья". Він створює над бронетехнікою свого роду захисний купол і успішно пройшов польові випробування.

Втім, Україна – маючи на увазі те, що українські війська поки що відстають в системах РЕБ від росії – вже має низку засобів протидії БПЛА, переважно, західного виробництва.