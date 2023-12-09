Є важливі відмінності від Leopard 2A5: чим особливий шведський танк Stridsvagn для ЗСУ (відео)
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Stridsvagn зі шведської перекладається просто — танк
Вперше про передачу Україні основного бойового танка Швеції Stridsvagn 122 заговорили ще на початку 2023 року. Вже у вересні стало відомо про надання 10 таких танків, для яких спеціально були навчені українські екіпажі.
Stridsvagn 122 виготовлений в Швеції, але його "старшим братом" є німецький танк Leopard 2A4. Його модернізували до рівня Leopard 2A5 з урахуванням шведських особливостей та додали пару "фішок". Такі танки збиралися до 2002 року.
Серед відмінностей від Leopard — посилений захист, ефективність вогню, встановлена гранатометна система GALIX французського виробництва. Особливість умов застосування у шведської версії танку — ліс та міські райони.
Характеристики Stridsvagn 122
У порівнянні з Leopard:
- комбіноване бронювання лоба танку та башти (вольфрам, кераміка, пластик),
- маскувальні системи Barracuda,
- додаткове озброєння — спарений та зенітний кулемети типу Ksp m/94,
- димовий гранатомет GALIX,
- інша система керування вогнем для кращого розпізнавання цілей та збереження їх, нові засоби зв'язку.
Загальні характеристики:
- Озброєння — гармата Rheinmetall 120мм,
- Ширина танка — 3,75 м,
- Вага — 62,5 тонни,
- Екіпаж — 4 людини,
- Швидкість — 68 км/год.
Схвальні відгуки від українських танкістів Stridsvagn 122 отримав в жовтні на Лиманському напрямку. Високо оцінили захист, маневреність та влучну гармату. Варто зазначити, що танк маж кілька модернізацій. Варіант Strv 122B — покращений протимінний захист, Strv 122B Int — засоби звязку та управління, сумісні з НАТО та засоби для спеки.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що американські танки Abrams майже не використовуються на полі бою. В поточних погодних умовах вони не можуть себе повністю проявити.