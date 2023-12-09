Є важливі відмінності від Leopard 2A5: чим особливий шведський танк Stridsvagn для ЗСУ (відео)

Stridsvagn зі шведської перекладається просто — танк

Вперше про передачу Україні основного бойового танка Швеції Stridsvagn 122 заговорили ще на початку 2023 року. Вже у вересні стало відомо про надання 10 таких танків, для яких спеціально були навчені українські екіпажі.

Stridsvagn 122 виготовлений в Швеції, але його "старшим братом" є німецький танк Leopard 2A4. Його модернізували до рівня Leopard 2A5 з урахуванням шведських особливостей та додали пару "фішок". Такі танки збиралися до 2002 року.

Серед відмінностей від Leopard — посилений захист, ефективність вогню, встановлена гранатометна система GALIX французського виробництва. Особливість умов застосування у шведської версії танку — ліс та міські райони.

Характеристики Stridsvagn 122

У порівнянні з Leopard:

комбіноване бронювання лоба танку та башти (вольфрам, кераміка, пластик),

маскувальні системи Barracuda,

додаткове озброєння — спарений та зенітний кулемети типу Ksp m/94,

димовий гранатомет GALIX,

інша система керування вогнем для кращого розпізнавання цілей та збереження їх, нові засоби зв'язку.

Загальні характеристики:

Озброєння — гармата Rheinmetall 120мм,

Ширина танка — 3,75 м,

Вага — 62,5 тонни,

Екіпаж — 4 людини,

Швидкість — 68 км/год.

Характеристики Stridsvagn 122

Схвальні відгуки від українських танкістів Stridsvagn 122 отримав в жовтні на Лиманському напрямку. Високо оцінили захист, маневреність та влучну гармату. Варто зазначити, що танк маж кілька модернізацій. Варіант Strv 122B — покращений протимінний захист, Strv 122B Int — засоби звязку та управління, сумісні з НАТО та засоби для спеки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що американські танки Abrams майже не використовуються на полі бою. В поточних погодних умовах вони не можуть себе повністю проявити.