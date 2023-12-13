Під Авдіївкою був підбитий перший російський єдиноріг – про яку техніку йдеться

Число цих бронетранспортерів обчислюється одиницями

У ході запеклих боїв під Авдіївкою російські окупанти зазнають все більш важких втрат у техніці і змушені компенсувати їх вкрай рідкісною технікою. Серед них БТР-90, який був підбитий під час наступу і кинутий ЗС РФ.

Даний вид техніки був ідентифікований OSInt-дослідниками, які вивчали відкриті фото- та відеоджерела. Ця машина намагалася атакувати позиції 110-ї механізованої бригади ЗСУ, але була пошкоджена та залишилася на полі бою.

БТР-90 під Авдіївкою

БТР-90 вперше з’явився на передовій у жовтні та продемонстрував серйозну кризу у військах окупантів, адже створювалася вона як досвідчена техніка для заміни слабкого БТР-80; через брак коштів було створено лише близько 10 екземплярів. Отже, за словами військового оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, ця техніка в РФ така ж рідкісна, як єдиноріг.

БТР-90 — досить потужний бронетранспортер, що має посилений бронезахист, у тому числі протимінний, а також набагато потужніша зброя — гармату калібру 30 мм, гранатомет 40 мм, звичайний кулемет в 7,62 мм і протитанкові ракети, що робить його небезпечним навіть для танків. Також на БТР можна було встановити гармату калібру 100 мм і більше, обладнавши техніку новою системою керування вогнем. Однак коштів на серійне виробництво у 1994-му році, коли було створено бойову машину, не знайшлося, а у 2011-му році його місце зайняв також більш дешевий БТР-82.

Те, що окупанти використовують БТР-90 поряд з МТ-ЛБ для перевезення піхоти, свідчить про дефіцит стандартної бронетехніки, що наростає, коли в бій йде буквально все.

Так, у боях на Донбасі використовується навіть рідкісний БТР-МДМ "Мушля", створений для частин ВДВ, і який повинен використовуватися ними при авіадесантах.