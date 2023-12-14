Американську ракету з інфрачервоним наведенням переобладнали для української ППО: що вона може

Пускова установка ракети може бути встановлена на різні шасі

Українським фахівцям вдалося переробити американські ракети "повітря-повітря" на ракети для радянських ЗРК. Напередодні з США передали документацію для перероблювання ЗРК у FrankenSAM. В них можуть використовуватися ракети AIM-9M. Збирати модифіковані зразки можна вже в Україні, а ракет вистачатиме.

Згідно з відкритими даними, ракет AIM-9 Sidewinder виробили близько 110 тисяч, тоді яки використали приблизно 1%. Саме AIM-9M виробили у кількості щонайменше 7000 штук.

Загалом, AIM-9 Sidewinder — це ракета "повітря-повітря" малої дальності з тепловим наведенням, яка встановлюється на борту широкого спектра сучасних тактичних літаків у збройних силах США і на деяких бойових вертольотах. AIM-9 є однією з найстаріших, найдешевших і найуспішніших ракет на арсеналі озброєнь США. Прототип Sidewinder, AIM-9A, був вперше успішно запущений у вересні 1953 року. Початкова серійна версія, яка отримала позначення AIM-9B, надійшла в експлуатацію в 1956 році і зазнала багатьох модернізацій і вдосконалень.

Серед таких — модернізація на початку 80-х AIM-9M. Вона має покращений захист від інфрачервоних засобів протидії — "запам'ятовує" як виглядає ціль та ракетний двигун зі меншою димністю.

Характеристики AIM-9M

Бойова частина — уламково-фугасна WDU-17/B з близько 200 титанових уламкових стрижнів,

1300 уламків розлітаються на швидкості до 1800 м/с

Дальність — 5 км

Підрив — неконтактним підривником

Вага — 85 кг

Довжина — 3 м,

Діаметр — 127 мм,

Розмах крил — 279 мм.

Застосування AIM-9 у ППО

Воєнний експерт Олександр Коваленко розповів, що є система, сумісна з цими ракетами як ППО — MIM -72A/M48 Chaparral. У США були 600 таких установок, які вже вивели зі складу армії. Їх боєкомплект складав понад 5,3 тисячі ракет. WarZone зазначає, що є варіант адаптації AIM-9M до якогось імпровізованого мобільного рішення ППО. Для цього є прецедент, коли Британія намагається інтегрувати ракету класу "повітря-повітря" ASRAAM на високомобільному транспортному засобі Supacat для України.

Щодо того, що можуть збивати такі ракети в системі ППО — Коваленко вважає, що це може бути не тільки авіація ворога, а й дрони "шахеди", крилаті ракети Х-101/555 та "Калібр". Видання Defense Express додає, що завдяки помірним габаритам пускову ракети можна встановити на різні шасі і з'єднати з місцевою радіолокаційною станцією. Є й альтернатива — інтегрувати у вже існуючий ЗРК по типу "Оси". Тоді використовуватиметься РЛС саме цього ЗРК.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні вдалося переобладнати ракетний комплекс "Бук" під американські ракети. Та така система складніша у виготовленні аніж варіант з AIM-9M.