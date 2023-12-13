Україна отримає нові системи ППО NASAMS: скільки таких ЗРК вже маємо

На сьогоднішній день в Україні вже є певна кількість установок NASAMS

Україна отримає системи ППО NASAMS від Норвегії на суму 335 мільйонів норвезьких крон (30 млн доларів). Також країна надасть додаткові кошти для гуманітарної підтримки нашої країни.

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії. Загальна сума виділеної допомоги 1,8 млрд доларів.

Частину систем Норвегія передасть із власних запасів, щоб прискорити постачання в Україну. Ще частину систем ППО NASAMS влада Норвегії замовить у виробників. Зазначимо, що точно кількість установок, які планують передати Україні, не повідомляється.

"Протиповітряна оборона є вирішальною частиною оборони України. Українська влада завжди вимагає більшої підтримки протиповітряної оборони і надає цьому переваги. Буквально цього ранку ми дізналися, що Україна була під атаками російських ракет, і вам потрібна вся підтримка, щоб оборонятися. Сьогодні Норвегія оголошує додаткову підтримку Україні", — наголосив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грамм.

На додачу до цього Норвегія виділила 273 млн доларів на гуманітарну підтримку України, яка включає кілька сфер: освіту, медицину, виплату пенсій.

Тактико-технічні характеристики NASAMS

Максимальна дальність поразки мети ЗРК NASAMS від 25 до 50 км, а максимальна висота, де вона може збивати мети — від 15 до 25 км. Ракети NASAMS здатні розвивати швидкість польоту до 4,9 тисяч кілометрів на годину. Кожна установка оснащена шістьма ракетами, кожна з яких може вдарити відразу по кількох цілях.

Транспортується установка NASAMS на базі вантажівки Scania P113. Час переходу у бойове становище до 15 хвилин. Батарея ЗРК NASAMS (9 або 12 установок) здатні за 12 секунд випустити 54 або 72 ракети відповідно.

У листопаді 2022 року Україна отримала дві системи NASAMS від США. Усього Байден схвалив виділення шести таких систем. Чотири чотири приїхали в Україну в липні поточного року разом з необхідними снарядами.

Напередодні, у березні 2023 року, 2 комплекси NASAMS передала Норвегія, яка є країною-розробником та першим у світі оператором цих ЗРК.

Крім того, 10 листопада цього року Литва передала Україні дві пускові установки NASAMS. Також країна пообіцяла закупити для ЗСУ боєприпаси 155 мм калібру.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Болгарія передасть Україні ракети та ПЗРК. Однак є нюанс щодо передачі військової допомоги.