Украина получит новые системы ПВО NASAMS: сколько таких ЗРК уже есть

На сегодняшний день в Украине уже есть определенное количество установок NASAMS

Украина получит системы ПВО NASAMS от Норвегии на сумму 335 миллионов норвежских крон (30 млн долларов). Также страна выделит дополнительные средства для гуманитарной поддержки нашей страны.

Об этом сказано на сайте правительства Норвегии. Общая сумма выделяемой помощи 1,8 млрд долларов.

Часть систем Норвегия передаст из своих запасов, чтобы ускорить поставки в Украину. Еще часть систем ПВО NASAMS власти Норвегии закажут у производителей. Отметим, что точно число установок, которые планируют передать Украине, не сообщается.

"Противовоздушная оборона является решающей частью обороны Украины. Украинская власть всегда требует большей поддержки противовоздушной обороны и отдает этому преимущество. Буквально в это утро мы узнали, что Украина была под атаками российских ракет, и вам нужна вся поддержка, чтобы обороняться. Сегодня Норвегия объявляет дополнительную поддержку Украине", — подчеркнул министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

В добавок к этому Норвегия выделила 273 млн долларов на гуманитарную поддержку Украины, которая включает несколько сфер: образование, медицину, выплату пенсий.

Тактико-технические характеристики NASAMS

Максимальная дальность поражения цели ЗРК NASAMS от 25 до 50 км, а максимальная высота, на которой она может сбивать цели — от 15 до 25 км.

Ракеты NASAMS способны развивать скорость полета до 4,9 тысячи километров в час. Каждая из установок оснащена шестью ракетами, каждая из которых может ударить сразу по нескольким целям.

Транспортируется установка NASAMS на базе грузовика Scania P113. Время перехода в боевое положение до 15 минут. Батарея ЗРК NASAMS (9 или 12 установок) способны за 12 секунд выпустить 54 или 72 ракеты соответственно.

В ноябре 2022 года Украина получила две системы NASAMS от США. Всего Байден одобрил выделение шести таких систем. Оставшиеся четыре приехали в Украину в июле текущего года вместе с необходимыми снарядами.

Накануне, в марте 2023 года, 2 комплекса NASAMS передала Норвегия, которая является страной-разработчиком и первым в мире оператором этих ЗРК.

Кроме того, 10 ноября текущего года Литва передала Украине две пусковые установки NASAMS. Также страна пообещала закупить для ВСУ боеприпасы 155 мм калибра.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Болгария передаст Украине ракеты и ПЗРК. Однако есть нюанс касательно передачи военной помощи.