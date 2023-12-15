Чи відзначають 80-річчя? Окупанти готові кинути в бій антикварні танки Т-34-85

Танк який почали виробляти у 1944-му році може виявитися на передовій

Внаслідок величезних втрат на фронті російські окупанти змушені використовувати дедалі більш рідкісну техніку. Але, як з’ясувалося, вони можуть кидати на передову навіть антикварні зразки майже 80-річної давнини, що з’явилися наприкінці Другої світової війни.

Так, український журналіст Роман Бочкала розмістив у своєму Telegram-каналі відео із радянським танком Т-34-85, який виїжджає з якогось боксу. Щоправда, за роликом неможливо визначити, де це відбувалося і чи справді техніка прибула для боїв із ЗСУ. Проте журналіст стверджує саме це.

Тим часом, Т-34-85 — це модифікація "тридцятьчетвірки", легендарного основного середнього радянського танка, озброєна потужною 85-мм гарматою, за що й отримала цей індекс. Для свого часу танк був дуже досконалою бойовою технікою, насамперед завдяки гарматі, родоначальницею якої стала позбавлена дульного гальма зенітка 52-К.

Зараз же Т-34-85 є абсолютно незахищеною технікою, броня якої (в середньому 45 мм) значно поступається сучасним танкам. Ймовірно, російські окупанти спробують посилити танк динамічним захистом "Контакт-1", але через слабку за нинішніми мірками гармати він не зможе чинити опір сучасній бронетехніці.

Єдиним способом його застосування може бути використання в якості рухомої вогневої точки зі стріляниною з 85-мм гармати, яка може прицільно вражати цілі на відстані до 1500 м. Максимальна дальність стрільби снаряду перевищує 4 км.

Проте перевагою Т-34-85 є його масовість – з 1944 року було вироблено близько 30 тисяч одиниць, деякі з яких досі стоять на озброєнні В’єтнаму, КНДР, Лаосу, Гвінеї, Ємену та інших країн "третього світу". Втім, боєздатність цих танків під питанням, адже запчастини до них давно не виробляють.

Як сказано в коментарях до повідомлення журналіста, один такий танк ще в серпні 2022 року використовували на Донбасі для прикриття атак "вагнерівців", чим завдав чимало клопоту бійцям ЗСУ, що оборонялися. Крім того, 85-мм гармата Т-34 нехай і стара, але потужніша за більшість сучасних бронемашин, БТРів і БМП.

Зауважимо, що росіяни не соромляться боротися технікою, взятою з музеїв, як це зробили з українською модифікацією БМП-1, яку захопили 2008-го року під час агресії проти Грузії.