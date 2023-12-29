Створено для польоту на Марс: чим погана російська протитанкова техніка, що знищується ЗСУ (відео)

Непогана зброя псує одну величезну ваду

Оскільки українська бронетехніка часто перемагає у прямих танкових дуелях з російською, окупанти намагаються використати спеціальну протитанкову техніку, наприклад, "Штурм-С". Однак її ефективність явно низька через конструктивну помилку.

Про це у своєму Telegram-каналі пише військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, коментуючи відео знищення такого комплексу. Причина цього – неправильно обрана база для самохідки – тягач МТ-ЛБ.

Знищення Штурм-С

"Знищення дроном іскрометної труни на шасі МТ-ЛБ — "Штурм-С". FPV-дрон розносить цю BBQ для Ванек на атоми, і тільки дивуюся, який дятел за часів СРСР вирішив БК, здатний детонацією запустити місію на Марс, запхати в чудовий тягач, з одними з найкращих у світі показників прохідності, але абсолютно нікчемною бронею", — пише експерт.

Справді, озброєний протитанковою ракетою "Атака" самохідний комплекс "Штурм-С" може пустити цей боєприпас калібром 130-мм на дальність до 6 км, дуже ймовірно вразивши ціль. При цьому "Штурм-С" озброєний 12 ракетами, що, з одного боку, дозволяє знищити багато бронетехніки, але з іншого, у разі потрапляння снаряда по самомк комплексу посилює силу вибуху.

При цьому базою для комплексу є тягач МТ-ЛБ, легка броня якого здатна зупинити хіба що кулю зі стрілецької зброї. Але вона легко пробивається чимось серйознішим. В результаті при поразці тягача всередині детонує весь боєзапас, знищуючи і саму техніку, і весь її екіпаж.

Треба сказати, що МТ-ЛБ постійно стає жертвою експериментів із встановлення на нього різної зброї, щоправда, в основному це відбувається кустарним способом.