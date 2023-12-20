Танкові дуелі з окупантами: чому український Т-64 кращий за російський Т-72

Танки ЗСУ навіть не західного зразка перевершують російські у прямому бою

Хоча бої на Херсонщині стали справжнім цвинтарем для застарілих танків Т-62 окупантів, навіть більш сучасна техніка ЗС РФ у прямому бою часто поступається українським танкам. Зокрема, Т-64 ЗСУ впевнено б’є російські Т-72.

Відео з їхньою черговою дуеллю виклав офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. За його словами, таких роликів набралося вже не менше десятка, що за 5-20% попадання таких поєдинків на відео говорить про те, що всього їх набереться вже 50-100 випадків, якщо не ще більше.

За рахунок чого Т-64 ЗСУ перемагають у боях, адже формально за більшістю показників танки майже рівні (а в чому Т-72 навіть перевершує Т-64)? Саме бойові характеристики українського танка вищі.

Так, боєкомплект Т-72 складає 45 снарядів, а Т-64БВ лише 36, але при цьому в автомат заряджання українського танка входять 32 снаряди, а російського – всього 22. Інакше кажучи, у бою український танк може стріляти швидше – 8 пострілів за хвилину проти 6 у російської.

Особливо помітна перевага Т-64 у засобах виявлення супротивника, якого український танк може помітити на відстані до 1 км уночі та 4 км вдень, причому така апаратура має кожен член екіпажу. А ось на Т-72 найсучасніша апаратура "бачить" на 500 метрів вночі і 2500 метрів вдень, причому вона є тільки у навідника зброї.

Також у Т-64БВ ЗСУ перевага у координації дій екіпажу через наявність двох радіостанцій замість однієї у Т-72, тож екіпаж українського Т-64 може помітити ворога раніше, скоординувати по рації свої дії та вистрілити швидше.

А якщо Т-72 вистрілить першим, то броня Т-64БВ перевершує ворожу: російський комплекс динамічного захисту "Релікт" має бронестійкість в 170 мм, а ось український "Ніж" — до 750 мм.

Зауважимо, що ситуація з танковою технікою у противника стає дедалі гіршою, тому навіть з’являється інформація про можливість появи на передовій антикварних танків Т-34-85.