Вбивця російських вертольотів: що відомо про британський самохідний ЗРК Stormer

Британський ЗРК має всі можливості для боротьби з вертольотами

Поки російські окупанти використовують "нові" системи ППО сумнівної цінності, ВСУ застосовують більш точну та досконалу техніку стандартів НАТО. Зокрема, самохідні ЗРК Stormer.

Так, бійці 1129-го зенітно-ракетного полку ЗСУ розповіли про свої враження від цієї техніки. Вони відзначили її мобільність, потужність, точність та швидкість.

Так, зенітно-ракетний комплекс створено на базі британського бронетранспортера FV4333 Stormer, озброєного зенітними ракетами Starstreakіз однойменного переносного зенітно-ракетного комплексу. Завдяки гусеничному ходу, пускова установка дуже мобільна і може пересуватися навіть бездоріжжям, а зміна позиції після пуску займає найкоротший час. При цьому установка вміщує від 17 до 20 ракет, вісім з яких вже готові до запуску, а решту треба перезаряджати після запуску.

"Можемо відзначити ракети класу Starstreek, щось на кшталт Javelin, її не потрібно супроводжувати оператором, вона побачила мету, і сама летить до неї. Нам повідомляють про мету. Ми виїжджаємо на вогневий рубіж, розвертаємо обладнання та починаємо пошук. Коли ми зафіксували мету, якщо на супровід ракети потрапив літак, він у 90% вже не піде, ракета має швидкість 1 км/сек", — говорять про переваги ракети Starstreak бійці зенітно-ракетного полку.

Справді, при швидкості до 1 км на секунду ракета Starstreak може вражати всі види російських гелікоптерів і більшість типів літаків та ракет окупантів. Мінусом системи є хіба що її дальність — як і всі ПЗРК ракета Starstreak може вразити мету на дальності не більше ніж 6,5-7 км від місця пуску.

Проте для більш далекобійної роботи з авіації та ракет противника у ЗСУ є американські ЗРК Patriot.