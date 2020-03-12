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Смартфони Nokia не можуть оновитись до Android 10 через коронавірус

Смартфони Nokia не можуть оновитись до Android 10 через коронавірус
21:33 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новини технології:Компанія HMD Global, яка займається випуском смартфонів Nokia, змінила плани щодо випуску оновлень операційної системи.

Як відомо, смартфони бренду Nokia одними з найперших отримують оновлення до нової версії Android, адже більшість телефонів HMD Global є частиною програми Android One.

Чому оновлення відклали

Внаслідок швидкого поширення коронавірусу більшість співробітників компанії HMD Global мають працювати з дому. Тож уся робота корпорації відбувається із затримкою, зокрема й оновлення операційної системи.

Оновлення Nokia до Android 10

У компанії розробили нову програму оновлення до найсвіжішої версії операційної системи.

Перший квартал 2020 року:

Nokia 2.2

Початок другого кварталу 2020 року:

Nokia 2.3

Nokia 3.2

Nokia 4.2

Nokia 6.2

Nokia 7.2

Nokia 3.1 Plus

Nokia 8 Sirocco

Всередині другого кварталу 2020 року:

Nokia 5.1 Plus

Nokia 1 Plus

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При цьому старіші моделі, наприклад Nokia 8, залишаться на Android 9 Pie.

Також керівник HMD Global Юхо Сарвікас запевнив, що їхній бренд збереже свій статус найшвидшого бренду щодо оновлення телефонів.

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Все по темі:

Nokia, Смартфони, Android 10, Оновлення, Коронавірус.
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