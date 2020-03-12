Смартфони Nokia не можуть оновитись до Android 10 через коронавірус

Як відомо, смартфони бренду Nokia одними з найперших отримують оновлення до нової версії Android, адже більшість телефонів HMD Global є частиною програми Android One.
Чому оновлення відклали
Внаслідок швидкого поширення коронавірусу більшість співробітників компанії HMD Global мають працювати з дому. Тож уся робота корпорації відбувається із затримкою, зокрема й оновлення операційної системи.
Оновлення Nokia до Android 10
У компанії розробили нову програму оновлення до найсвіжішої версії операційної системи.
Перший квартал 2020 року:
Nokia 2.2
Початок другого кварталу 2020 року:
Nokia 2.3
Nokia 3.2
Nokia 4.2
Nokia 6.2
Nokia 7.2
Nokia 3.1 Plus
Nokia 8 Sirocco
Всередині другого кварталу 2020 року:
Nokia 5.1 Plus
Nokia 1 Plus
При цьому старіші моделі, наприклад Nokia 8, залишаться на Android 9 Pie.
Також керівник HMD Global Юхо Сарвікас запевнив, що їхній бренд збереже свій статус найшвидшого бренду щодо оновлення телефонів.