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Пенсіонерам рекомендують встановити мобільний додаток ПФУ

Пенсіонерам рекомендують встановити мобільний додаток ПФУ
14:56 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини технології:Мобільний додаток “Пенсійний фонд” підходить для пристроїв з операційними системами як Android, так й IOS.

Пенсійний фонд України закликає пенсіонерів в умовах карантину користуватися можливостями, які надає мобільний додаток "Пенсійний фонд". Про це повідомляється на сторінці ПФУ.

"А ви завантажили мобільний додаток “Пенсійний фонд”? Пандемія та вимушені карантинні заходи внесли зміни у життя кожного українця. Тепер, коли ми знаходимось вдома, саме час опановувати цифрові навички. Досить корисним для Вас може стати мобільний додаток “Пенсійний фонд”", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ПФУ, за допомогою додатку можна, залишаючись вдома: ознайомитись з інформацією щодо набутого страхового стажу, сплати роботодавцями страхових внесків; переглядати інформацію в Електронному реєстрі листків непрацездатності та відомості про трудову діяльність; скористатись послугою "Пенсійний калькулятор”, який допоможе розрахувати майбутню пенсію за віком;

подати заяву на призначення або перерахунок пенсії, в тому числі за принципом “одне відвідування”;

переглянути інформацію електронної пенсійної справи; звертатись до Пенсійного фонду зі своїми запитаннями та отримувати на них відповіді.

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Мобільний додаток “Пенсійний фонд” підходить для пристроїв з операційними системами як Android, так й IOS. Указані операційні системи можна завантажити в Google Play та AppStore відповідно. Система встановлюється на смартфон безкоштовно.

Відкривши мобільний додаток, буде запропоновано обрати варіанти входу в особистий кабінет.

У додатку є кілька таких способів входу.

Один з способів - за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Для цього він має бути збереженим у телефоні. Також потрібно із запропонованого переліку вибрати акредитований центр сертифікації ключів (АЦСК), що видав електронний ключ, і залишити позначку, ким є користувач: "фізичною" або "юридичною" особою.

Ще один спосіб - за допомогою GovID. Тут відкриється панель, де пропонується здійснити вхід, обравши із запропонованого переліку банк, у якому обслуговується користувач. Після цього необхідно ввести номер банківської картки, після чого одразу надійде смс-повідомлення з шістьма цифрами, які потрібно ввести у поле на екрані.

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Можна також увійти в додаток за допомогою електронного пенсійного посвідчення, якщо воно наявне у користувача.

Є також спосіб реєстрації в додатку. Але для цього потрібне особисте відвідування Пенсійного фонду, де видадуть логін і пароль. Проте під час карантину реалізувати цей варіант неможливо.

"Після швидкої процедури реєстрації в додатку користувачу відкривається перелік послуг, які можливо отримати через мобільний додаток “Пенсійний фонд”", - зазначили в ПФУ.

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ПФУ, Телефон, Пенсионері, Мобільний додаток.
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