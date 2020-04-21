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Російські хакери атакували чеські лікарні, МОЗ та аеропорт

Російські хакери атакували чеські лікарні, МОЗ та аеропорт
11:24 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Новини технології:На деякі чеські лікарні, а також празький аеропорт та Міністерство охорони здоров’я країни було здійснено кібератаки.

"Кібератаки на чеські лікарні чи аеропорти? "Стрілянину" мала організувати іноземна наддержава, сліди ведуть в Росію", - пише видання.

Як зазначається у публікації, окрім того, що Чехія через COVID-19 переживає один із найскладніших періодів у сучасній історії, медичним закладам республіки з минулого тижня доводиться боротися з іще одним небезпечним вірусом, але той поширюється через інтернет. Хакери здійснили атаки на лікарні в Остраві, Оломоуці, а також в районах Пардубіце та Карлови Вари. Не обійшли хакери стороною також Міністерство охорони здоров’я та аеропорт ім. Вацлава Гавела в Празі.

Слідчі схиляються до висновку, що за нападами стоїть іноземна держава, а саме Росія, повідомляє ЗМІ з посиланням на джерела, близькі до слідства.

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Експерти продовжують працювати над аналізом захищених даних, але вже зараз говорять, що на російських хакерів вказують використовувані IP-адреси, унікальна кількість комп’ютерів, які підключаються до інтернету, та тип шкідливого програмного забезпечення, яке вони використовують для спроби проникнення в критичну інфраструктуру.

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МОЗ, Кибератаки, Хакері, ЗМИ, Російські хакери.
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