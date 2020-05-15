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Facebook купив сервіс Giphy за $400 млн

Facebook купив сервіс Giphy за $400 млн
19:08 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Твиттер

Новини технології:Facebook купила сервіс гифок Giphy за $ 400 млн. Угода стала для Giphy зниженням— максимальна оцінка проекту доходила до $ 600 млн.

Компанія Facebook купила сервіс анімованих зображень Giphy. Про це повідомляється в блозі компанії.

За даними видання Axios , сума угоди склала $ 400 млн. Видання пише, що в Giphy сподіваються зберегти власний бренд після поглинання більшою компанією.

У виданні зазначають, що для Giphy покупка за $ 400 млн стала зниженням раніше озвученої максимальної оцінки сервісу, яка становила близько $ 600 млн.

За словами джерела Axios, переговори про угоду компанії почали вести ще до пандемії коронавірусу. Однак тоді мова йшла скоріше про партнерство, ніж про придбання.

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В The Verge , підкреслили, що Facebook кілька років використовує API Giphy для пошуку гифок в основному додатку соцмережі, Facebook Messenger і Instagram. Відзначається, що половина трафіку сервісу приходить саме з додатків Facebook.

Розробники та партнери Giphy збережуть доступ до API сервісу.

Компанія Giphy була створена в 2013 році як сервіс для пошуку GIF-анімацій. За даними Crunchbase , з моменту заснування компанія залучила $ 150,9 млн.

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Facebook, Технології, Соцмережа, Giphy.
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