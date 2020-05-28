В Україні планують до кінця літа оцифрувати номер платника податків

Новини технології:У Міністерстві цифрової трансформації України планують оцифрувати номер платника податків до кінця літа.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб за кілька тижнів були ухвалені зміни до законодавства і до кінця літа ніхто б не носив з собою паперовий номер платника податків", — заявив урядовець.

Федоров уточнив, що номер платника податків планують перенести або в ID-картку, або в мобільний додаток «Дія».

За його словами, для тих, у кого ж немає ID-картки, номер платника податків буде відображатись у «Дії» окремо.

Як повідомлялося, 28 травня Міністерство цифрової трансформації та Державна міграційна служба презентували послугу, яка дозволяє 14-річним громадянам отримувати ID-картку та номер платника податків за одним зверненням до відповідних органів.