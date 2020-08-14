Samsung Galaxy S20 FE: смартфон отримає такий же дисплей, як у Galaxy S20 +

Засновник і глава компанії Display Supply Chain Consultants Росс Янг (Ross Young) підтвердив, що смартфон Samsung Galaxy S20 FE отримає дисплей з підвищеною частотою оновлення.

Росс Янг розповів, що гаджет отримає таку ж панель, як і в Galaxy S20 +.

Тобто, новинка отримає 6.7-дюймовий "дірявий" AMOLED-дисплей з частотою оновлення картинки 120 Гц. Для шанувальників смартфонів Samsung це чудова новина, враховуючи, що недавно представлений Galaxy Note 20 отримав екран з розгорткою всього 60 Гц.

Анонс Galaxy S20 FE плануюють на жовтень цього року.

Now hearing S20 FE is 120 Hz which makes sense as there is some S20+ panel inventory. — Ross Young (@DSCCRoss) August 13, 2020

Нагадаємо, Samsung Galaxy S20 FE - це найдешевша модель з лінійки Galaxy S20. Характеристики, які приписують гаджету: пластиковий корпус, процесор Qualcomm Snapdragon 865 або Exynos 990, 6/8 ГБ ОЗУ, акумулятор на 4500 мАг, потрійну камеру з триразовим оптичним зумом, а також цінник в районі 750 доларів США.