Samsung Galaxy S20 FE: смартфон отримає такий же дисплей, як у Galaxy S20 +

Росс Янг розповів, що гаджет отримає таку ж панель, як і в Galaxy S20 +.

Тобто, новинка отримає 6.7-дюймовий "дірявий" AMOLED-дисплей з частотою оновлення картинки 120 Гц. Для шанувальників смартфонів Samsung це чудова новина, враховуючи, що недавно представлений Galaxy Note 20 отримав екран з розгорткою всього 60 Гц.

Анонс Galaxy S20 FE плануюють на жовтень цього року.

Now hearing S20 FE is 120 Hz which makes sense as there is some S20+ panel inventory.