Перші "живі" фото Xiaomi Mi 10T Pro з'явились у мережі

Цього разу очікується вихід відразу трьох моделей: Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro і Mi 10 Lite, які прийдуть на зміну Xiaomi Mi 9T і Mi 9T Pro.

Вже більше року минуло з моменту випуску смартфонів Xiaomi Mi 9T і Mi 9T Pro, і ось нарешті в мережі з'явилася інформація про їх наступників. Цього разу очікується вихід відразу трьох моделей: Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro і Mi 10 Lite. Це матеріал присвячений старшій з них.

Подробицями про Xiaomi Mi 10T Pro поділився індійський інсайдер. За його інформацією, смартфон отримає дисплей з частотою оновлення 144 Гц, 108-мегапіксельну камеру і акумулятор ємністю 5000 мАг. Що стосується сканера відбитків пальців, тут точної впевненості немає: його можуть розташувати збоку.

Також в мережі з'явилися зображення і "живі" фото пристрою. В першу чергу, увагу привертає основна камера: вона складається з чотирьох модулів, один з яких - найбільший. Напис на камері означає, що це той самий 108-мегапіксельний датчик.

Xiaomi is gearing up to launch the Mi 10T Series Globally. Here are the specs and images of Mi 10T Pro (Sources below). -144Hz OLED Display

-SD865 (acc. to geekbench)

-5,000mAH Battery

-108MP Main Camera India launch is definitely possible! (Existence of India Model Number) pic.twitter.com/rCM304zYQS — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 27, 2020

До речі, подібна камера у Vivo X50 Pro.

Коли саме представлять сімейство Xiaomi Mi 10T - поки невідомо, але, мабуть, це станеться вже скоро.