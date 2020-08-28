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"Більш комплексний підхід до поліпшення вашого здоров'я": Amazon представила новий фітнес-браслет і сервіс Amazon Halo

"Більш комплексний підхід до поліпшення вашого здоров'я": Amazon представила новий фітнес-браслет і сервіс Amazon Halo
Оновлено 08:37 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Компанія Amazon представила хмарний сервіс Amazon Halo і фітнес-браслет Amazon Halo Band, які призначені для контролю за станом здоров'я користувача.

Amazon Halo Band і сервіс Amazon Halo працюють в зв'язці. Halo Band відрізняється від сучасних браслетів, так як у нього немає екрану, а вся інформація відображається в додатку на смартфоні. Він має акселерометр, датчик температури, сканер пульсу і пару мікрофонів, які можна відключити.

"Здоров'я - це набагато більше, ніж просто кількість кроків, які ви робите за день або скільки годин ви спите. Amazon Halo поєднує в собі новітні досягнення медицини, високоточні дані, зібрані за допомогою датчиків Halo Band, і ультрасучасний штучний інтелект, щоб запропонувати більш комплексний підхід до поліпшення вашого здоров'я і благополуччя ", - заявляє Маулік Маджмудар (Maulik Majmudar), головлікар Amazon Halo.

Система враховує характер і інтенсивність рухів, а також руху, пульс і температуру шкіри під час сну, після чого все переводиться в бали за рекомендаціями American Heart Association.

 

Також можна оцінити стан свого тіла: фотографії будуть аналізувати за допомогою комп'ютерного зору і машинного навчання. В результаті виходить 3D-модель тіла із зазначенням відсотка жиру і індексу маси тіла.

Крім того, ІІ зможе оцінити ваш голос в плані енергійності і позитивності. Таким чином ви зможете зрозуміти, як звучить ваш голос для оточуючих і коли ви грубо, самі того не помічаючи.

Amazon Halo також пропонує тренування і рекомендації. Всі дані конфіденційні і будуть видалятися з серверів компанії після аналізу та отримання результату.

 

Браслет захищений від води, витримує занурення на глибину до 50 метрів. Одного заряду вистачить на 7 днів роботи з відключеною функцією розпізнавання голосу або на 2 дні з включеною функцією. На повну зарядку необхідно близько 90 хвилин.

Спочатку Amazon Halo буде коштувати $ 65, через час ціна виросте до $ 100. У цю вартість входить піврічна підписка на Amazon Halo, після чого членство автоматично продовжується за $ 4 в місяць. Без підписки доступ до функцій буде обмежений.

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Браслет буде пропонуватися в трьох розмірах і трьох колірних варіантах капсули (Onyx, Silver, Rose Gold). Поки на вибір є три кольори ремінців, але потім додадуть нові забарвлення. Тканинні ремінці можна буде докупити за $ 19,99, силіконові - за $ 15,99.

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Amazon, Техно, Смарт-браслет, Технології, Гаджети.

Автор:

Телеграф
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