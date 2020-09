З Плімута в Плімут: "Капітан ІІ" проведе автономне судно через Атлантику

Promare, некомерційна морська дослідницька організація, працювала з IBM, глобальним консорціумом партнерів і наукових організацій, над створенням автономного корабля Mayflower (MAS). Раніше Promare оголосила про створення нового "капітана ІІ", який дозволить MAS самостійно переміщатися по Атлантиці.

Як пише BBC, судно покине Плімут у Великобританії 16 вересня 2020 року і відправиться в Плімут, штат Массачусетс (США), після шести місяців збору даних про стан океану. MAS простежить маршрут оригінального Mayflower 1620 року в ознаменування 400-річчя знаменитого подорожі, яка змінила історію Америки.

Вранці 16 вересня 1620 корабель, очолюваний капітаном Крістофером Джонсом, вийшов з англійського міста. На його борту знаходилися 102 переселенця: 41 дорослий чоловік, 19 жінок і діти, а також як мінімум дві собаки. Один дитина народилася під час плавання, ще один народився на кораблі 20 листопада, до обгрунтування в Плімуті. Екіпаж корабля становив 25-30 чоловік. Самі себе вони називали "пилигримами".

Mayflower Autonomous Ship Launches

Following 2 years of ship construction and the training of its AI models, the trimaran was today lifted into the waters off the coast of Plymouth, England ahead of its launch tomorrow. For more: https://t.co/Amxbmp1AvT pic.twitter.com/fYJzVgjKJa

— IBM News (@IBMNews) September 15, 2020