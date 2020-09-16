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З Плімута в Плімут: "Капітан ІІ" проведе автономне судно через Атлантику

З Плімута в Плімут: "Капітан ІІ" проведе автономне судно через Атлантику
Оновлено 13:49 Сьогодні Телеграф hightech.fm Фото: IBM
Повністю автономне дослідницьке судно 16 вересня відправиться в самостійну подорож через Атлантику.

Promare, некомерційна морська дослідницька організація, працювала з IBM, глобальним консорціумом партнерів і наукових організацій, над створенням автономного корабля Mayflower (MAS). Раніше Promare оголосила про створення нового "капітана ІІ", який дозволить MAS самостійно переміщатися по Атлантиці.

Як пише BBC, судно покине Плімут у Великобританії 16 вересня 2020 року і відправиться в Плімут, штат Массачусетс (США), після шести місяців збору даних про стан океану. MAS простежить маршрут оригінального Mayflower 1620 року в ознаменування 400-річчя знаменитого подорожі, яка змінила історію Америки.

Вранці 16 вересня 1620 корабель, очолюваний капітаном Крістофером Джонсом, вийшов з англійського міста. На його борту знаходилися 102 переселенця: 41 дорослий чоловік, 19 жінок і діти, а також як мінімум дві собаки. Один дитина народилася під час плавання, ще один народився на кораблі 20 листопада, до обгрунтування в Плімуті. Екіпаж корабля становив 25-30 чоловік. Самі себе вони називали "пилигримами".

 

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Пливучи з Плімута, Великобританія, в Плімут, штат Массачусетс, без капітана або екіпажу на борту, MAS стане одним з перших повнорозмірних, повністю автономних судів, які перетинають Атлантику. Місія буде сприяти розвитку комерційних автономних судів і допоможе змінити майбутнє морських досліджень.

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IBM, Штучний інтелект, Атлантичний океан.

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Телеграф
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