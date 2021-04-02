Google набрид карантин і віддалена робота: технічний гігант хоче повернути співробітників в офіси

Google змінює свою політику щодо віддаленої роботи, оскільки хоче повернути людей в свої американські офіси вже зараз.

Згідно з поточними домовленостями, крайній термін повернення співробітників Google в офіси призначено на 1 вересня 2021 року. Однак керівництво компанії вирішило прискорити цей процес і оголосило, що дозволить людям добровільно повернутися в офіси вже з квітня. Про це повідомляє bbc.

Таким чином, офіси Google будуть знову відкриті, але в обмеженій кількості. Наразі Google готується до повного відкриття у вересні, коли співробітники будуть знаходитися в офісі не менше трьох днів на тиждень.

У компанії зазначили, що коли співробітники офіційно повернуться в офіси Google восени, вони "не будуть виглядати в точності такими, якими ви їх пам'ятаєте", але "по можливості будуть включати їжу, смаколики та зручності".

Водночас технічний гігант заявив, що співробітники зможуть працювати віддалено і після 1 вересня, але не більше 14 днів на рік. А якщо вони захочуть працювати з дому понад 2 тижні, то їм доведеться подати офіційну заявку та обґрунтувати таку необхідність.

Компанія рекомендує своїм працівникам пройти вакцинацію від Covid-19, але не робить це обов'язковим для повернення на робоче місце.

Слід зазначити, що технологічний гігант був однією з перших компаній, які запропонували працювати з дому, коли минулого року вибухнула пандемія. Тепер же Google використовує підхід, відмінний від своїх технічних конкурентів, які дозволили більшості співробітників продовжувати віддалену роботу на невизначений термін. Так, наприклад, Twitter заявив, що дозволить більшості своїх співробітників постійно працювати з дому.

Нагадаємо, стало відомо, скільки в "карантинному" 2020 році заробив Google та інші гіганти.