Додаток TikTok приніс 111% доходу

Додаток, що завоював величезну популярність в минулому році, приніс своєму розробнику великий дохід. Збереження лідируючих позицій компанії вимагає від керівництва гнучкого підходу.

Перед компанією постають нові виклики, про які розповідає стаття на сайті Бі-Бі-Сі. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Внутрішня службова записка, випущена для співробітників компанії, показала, що загальна виручка фірми зросла на 111% до 34,3 млрд доларів (24,7 млрд фунтів стерлінгів) в 2020 році.

Цифри підкреслюють незмінну світову популярність TikTok.

Це пов'язано з тим, що ByteDance і кілька інших китайських технологічних гігантів опинилися під невсипущою увагою з боку урядів по всьому світу.

Річний валовий прибуток ByteDance також зріс на 93% до 19 млрд доларів, а чисті витрати за той же період склали 45 млрд доларів.

Чисті витрати були віднесені до разового бухгалтерського коригування і не пов'язані з операціями компанії.

Записка також показала, що за станом на грудень минулого року у ByteDance було близько 1,9 млрд активних користувачів на місяць на всіх своїх платформах.

Представник ByteDance підтвердив ці дані інтернет-виданню BBC.

Тиск з боку Білого дому

Величезна популярність TikTok означає, що за ByteDance ретельно спостерігають уряди по всьому світу, в тому числі в США і Китаї.

У четвер агентство Reuters повідомило, що указ, який раніше підписав Джо Байден, змусить деякі китайські додатки прийняти більш жорсткі заходи для захисту даних, якщо вони хочуть залишитися на ринку США.

Це сталося після того, як президент Байден відкликав указ свого попередника Дональда Трампа, який забороняв китайські додатки TikTok і WeChat в США.

Заборона зіткнувся з низкою юридичних проблем і так і не вступив в силу.

Замість цього Міністерство торгівлі США заявило, що розгляне додатки, розроблені тими, хто знаходиться "під юрисдикцією ворожої іноземної держави", наприклад Китаю.

Глава держави сказав, що йому слід використовувати "науково-обґрунтований підхід", щоб зрозуміти, чи становлять вони ризик для національної безпеки США.

В часи президента Трампа, адміністрація регулярно "атакувала" ByteDance, звинувачуючи TikTok в загрозі національній безпеці США.

Політики і офіційні особи висловили стурбованість з приводу передачі персональних даних користувачів уряду Китаю.

TikTok спростував звинувачення в тому, що він ділився даними з Пекіном.

Втручання Пекіну

У квітні китайські регулюючі органи закликали 13 онлайн-платформ, включаючи ByteDance, дотримуватися більш жорстких правил в своїх фінансових підрозділах.

Це стало частиною ширшого прагнення приборкати технологічних гігантів країни.

Влада заявила, що метою є запобігання монополістичної поведінки і "безладного збільшення капіталу".

Протягом багатьох років Пекін дотримувався принципу невтручання, щоб стимулювати зростання технологічної галузі.

Зміни в компанії

У травні ByteDance оголосила, що генеральний директор і співзасновник компанії Чжан Імін піде у відставку і перейде на нову посаду до кінця поточного року.

У листі до співробітників пан Чжан сказав, що його змінить співзасновник Рубо Лян.

"По правді кажучи, мені не вистачає деяких навичок, які так необхідні ідеальному менеджеру. Мене більше цікавить аналіз організаційних і ринкових принципів і використання цих теорій для подальшого скорочення управлінської роботи, а не управління людьми", - написав пан Чжан на сайті компанії.

"Також я не дуже товариський, вважаю за краще відокремлені заняття, такі як роботу в Інтернеті, читання, прослуховування музики і роздуми про можливості", - додав він.

Цей крок став найбільшим струсом в китайському технологічному гіганті з моменту його запуску майже десять років тому.