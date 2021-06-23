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Криптовалюта - відмінна ідея чи чергова фінансова піраміда: думка експерта

Криптовалюта - відмінна ідея чи чергова фінансова піраміда: думка експерта
Оновлено 18:12 Сьогодні Телеграф

Блокчейн технології, як і раніше викликають шквал критики і обурення. Прихильники і противники відстоюють свої позиції в суперечках. Одні дивляться на результати розвитку криптовалюти, як на рятівний засіб, інші порівнюють їх зі світовою аферою.

Стаття на сайті "Insider" представляє думку Нассіма Талеба, автора книги "Чорний лебідь", з приводу криптовалюти. "Телеграф" знайомить вас з його перекладом.

За словами автора "Black Swan" Нассіма Талеба, біткоїн стоїть нуль, і немає ніяких доказів того, що блокчейн є корисною технологією. ("Чорний лебідь. Під знаком непередбачуваності" - книга американського есеїста Нассіма Талеба. У книзі розглядається надзвичайний вплив рідкісних і непередбачуваних подій, а також схильність людей ретроспективно знаходити їм прості пояснення. Талеб називає це теорією чорного лебедя. прим. ред.)

У недавньому шестисторінковому чорновому документі під назвою "біткоїн, валюти і бульбашки" Талеб виклав чотири ключових аргументи проти криптовалюти, з якими він познайомив 743 тис своїх підписників у Twitter.

По-перше, автор заявив, що, незважаючи на галас, біткоїн не відповідає поняттю "валюта без уряду". За його словами біткоїн взагалі не є валютою.

"Цілковита нездатність біткоїну стати валютою була замаскована інфляцією вартості валюти, яка принесла (паперовий) прибуток досить великій кількості людей. Це завадило У другому пункті критики Талеба говорив, що біткоїн не може бути ані короткостроковим, ані довгостроковим засобом заощадження. Щоб проілюструвати свою точку зору, він використовував відоме  протиставлення золота і біткоїнів, яке, за його словами, було поганим порівнянням.

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"Золото і інші дорогоцінні метали в основному не вимагають технічного обслуговування, не розкладаються за історичний період і не вимагають технічного обслуговування для відновлення своїх фізичних властивостей з плином часу", - сказав він. "Криптовалюти вимагають до себе постійної уваги".

Його останні два пункти стверджували, що біткоїн не є надійним засобом захисту від інфляції, всупереч думці деяких аналітиків, і не є безпечним притулком для інвестицій - незалежно від того, призначені вони для захисту від урядової тиранії або інших катастроф.

"Навіть віддалено це не працює", - сказав він, пославшись на паніку на ринку в березні 2020 року, коли біткоїн впав нижче, ніж на фондовому ринку, а також на недавні виплати викупу після кібератаки на компанію Colonial Pipeline, яку влада змогла відстежити. (Трубопровідна система Colonial Pipeline в США, атакована хакерами в травні 2021 року - прим.ред.)

 "Державні структури та обчислювальна потужність залишаться сильніше, ніж у розподілених операторів, які, не довіряючи один одному, можуть стати жертвою простого обману", - додав він. Нассім Талеб був затятим критиком біткоїнів, але його робота також різко критикувала базову технологію, на яку спирається біткоїн. Автор вказав, що вважає технології блокчейн марними.

"Немає ніяких доказів того, що ми отримуємо відмінну технологію, якщо тільки ця "чудова технологія" не означає "корисну технологію".

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Він продовжив: "І ми - на момент написання - незважаючи на всі фанфари, все ще майже нічого не зробили з блокчейном".

У квітні Талеб заявив виданню "CNBC", що біткоїн - це відкрита фінансова піраміда і невдала валюта.

Однак він не завжди грав на зниження відносно біткоїну. У 2017 році Талеб написав передмову до книги економіста Сайфідіна Аммуса "Стандарт біткоїнів" ("The Bitcoin Standard").

Тоді критик писав, що біткоїн - "відмінна ідея", оскільки він "задовольняє потреби складної системи ... тому що у нього немає власника, немає влади, яка може вирішити його долю".

Біткоїн у вівторок продовжив падіння, впавши на 10% до 29 333 доларів. Зараз він впав більш ніж на 50% в порівнянні зі своїм рекордним рівнем у $65 тис в квітні.

Аналітики кажуть, що якщо найбільша в світі криптовалюта матиме послідовні щоденні закриття значно нижче рівня підтримки, вона може в подальшому опуститися до 20 тис доларів - до рівня грудня 2020 року.

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Дмитро Симоненко
Автор: Дмитро Симоненко
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Криптовалюта, Блокчейн, Біткоїн, фінансова піраміда.
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