Російський модуль "Наука" розгорнув МКС: що сталося після стикування

У четвер, 29 липня, після стикування російського лабораторного модуля "Наука" з Міжнародною космічною станцією сталася надзвичайна подія. Через позаштатну ситуацію стався незапланований запуск двигунів МЛМ, який, в результаті, розгорнув МКС і змістив її орієнтацію в космічному просторі.

Про це повідомляє NASA.

Інцидент, кажуть в США, стався через деякий час після успішної стиковки. З невідомої поки причини, коли космонавти вже відкрили люк внутрішнього модуля, незаплановано включилися двигуни російської "Науки".

В результаті, МКС почала обертатися, і щоб це зупинити, космонавтам довелося запускати двигуни іншого модуля і вантажного корабля.

На момент виходу новини МКС перебуває в стабільному стані, за чим пильно спостерігають диспетчери управління польотами в Х'юстоні. Безпеці екіпажу нічого не загрожує, а в Роскосмосі обіцяють провести розслідування даної НП.

Нагадаємо, це аж ніяк не перша НП з росіянами на МКС. Навесні в російському модулі "Зірка" стався витік повітря, про що стало відомо завдяки переговорам екіпажу з Землею, які транслює NASA. В результаті, космонавтам довелося закрити люк в відсік, де стався витік, і він був заблокований до липня.