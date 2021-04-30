Россиян на МКС изолировали на два месяца из-за нового ЧП

На Международной космической станции (МКС) российские космонавты опять попали в неприятную ситуацию, связанную с техническими неполадками. В российском модуле "Звезда" произошла утечка воздуха.

О ЧП стало известно ночь на пятницу 30 апреля, благодаря переговорам экипажа с Землей, которые транслирует NASA. В результате, космонавтам пришлось закрыть люк в отсек, где произошла утечка. Он будет заблокирован до июля, сообщает РИА Новости.

"Люк в промежуточную камеру закрыт", - доложил космонавт Петр Дубров специалисту подмосковного Центра управления полетами.

Перед тем, как закрыть люк, астронавты рассыпали в отсеке сухой суп. Он поможет идентифицировать места, где происходит утечка. Также была установлена видеокамера, которая зафиксирует места скопления этих индикаторов.

Промежуточная камера модуля "Звезда" будет оставаться заблокированной до того времени, пока на МКС не прибудет очередной грузовой корабль "Прогресс МС-17", который запустят 20 июня.

Отметим, россияне регулярно попадают в неприятные ситуации на станции. Так, в январе 2021 года у них произошел срыв поставок продуктов питания. В результате чего, космонавтам , по старой русской традиции, пришлось просить еду у своих американских коллег.

А в декабре 2020 года на МКС поломалась система получения кислорода "Электрон-ВМ" российского производства. Сбой произошел в момент отключения пылесоса, которым убирали российскую часть МКС.

После всего вышесказанного, намерения россиян покинуть МКС к 2024 году вызвали только всплеск юмора в сети Интернет.