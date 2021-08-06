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Передзамовлення вже відкрите: в Японії показали повністю електричний літак (відео)

Передзамовлення вже відкрите: в Японії показали повністю електричний літак (відео)
Оновлено 20:42 Сьогодні Телеграф Фото: Скриншот

Поки світ замислюється про перехід на повністю електричні автомобілі, японська компанія Tetra Aviation представила електричний одномісний літак.

Як повідомляє Robb Report, їх дітище отримало назву Mk-5.

Літак працює за принципом вертикального зльоту і посадки і дозволяє на одному заряді подолати 160 км на швидкості 160 км / ч.

Фюзеляж виконаний з алюмінію і вуглепластика.

В ширину літак досягає 8,5 метра, а в довжину трохи більше шести. При цьому важить цей агрегат лише 453 кілограми.

Політ забезпечують 32 гвинта, розташованих уздовж крил, також є один ззаду, який повинен допомогти при зльоті.

Управління здійснюється за допомогою джойстика в напівавтоматичному режимі. Таким чином, політ на Mk-5 буде досить простим навіть для пілотів-початківців.

Очікується, що він надійде в продаж вже в наступному році, а передзамовлення вже відкрите.

Як повідомлялося раніше, повальна електрифікація транспортних засобів припала до душі далеко не всім. Зокрема серед противників цієї ідеї японський автомобільний гігант Toyota, який наполягає на розвитку гібридних і водневих двигунів.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 38

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Японія, Літак, Tetra Aviation.
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