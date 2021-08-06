Передзамовлення вже відкрите: в Японії показали повністю електричний літак (відео)

Поки світ замислюється про перехід на повністю електричні автомобілі, японська компанія Tetra Aviation представила електричний одномісний літак.

Як повідомляє Robb Report, їх дітище отримало назву Mk-5.

Літак працює за принципом вертикального зльоту і посадки і дозволяє на одному заряді подолати 160 км на швидкості 160 км / ч.

Фюзеляж виконаний з алюмінію і вуглепластика.

В ширину літак досягає 8,5 метра, а в довжину трохи більше шести. При цьому важить цей агрегат лише 453 кілограми.

Політ забезпечують 32 гвинта, розташованих уздовж крил, також є один ззаду, який повинен допомогти при зльоті.

Управління здійснюється за допомогою джойстика в напівавтоматичному режимі. Таким чином, політ на Mk-5 буде досить простим навіть для пілотів-початківців.

Очікується, що він надійде в продаж вже в наступному році, а передзамовлення вже відкрите.

Як повідомлялося раніше, повальна електрифікація транспортних засобів припала до душі далеко не всім. Зокрема серед противників цієї ідеї японський автомобільний гігант Toyota, який наполягає на розвитку гібридних і водневих двигунів.