Toyota заподозрили в принудительном срыве распространения электрокаров: из-за чего разгорелся скандал

Несмотря на растущую популярность электромобилей в мире, находятся и компании, которые пытаются "затормозить" их попытки захватить доминирующую позицию на рынке.

Как сообщает The New York Times, среди таковых и японский автомобильный гигант Toyota.

По информации издания, производитель в последнее время активно лоббирует свое видение экологически чистого транспорта и пытается навязывать его правительствам разных стран мира.

В частности, пишет NYT, представители Toyota раскритиковали постановление администрации американского президента о поддержке развития электромобилей во время встречи с представителями Конгресса США.

По мнению компании, миру стоит сфокусировать усилия на производстве "гибридных" автомобилей, а также на водородных двигателях.

В планах США выделение субсидий на электрификацию общественного транспорта, строительство зарядных станций и стимулирование продажей электрогрузовиков. Представители Toyota же настаивают на том, чтобы соответствующие субсидии распространялись на гибридные и водородные автомобили.

По их информации, наращивание выработки электроэнергии и батарей может привести к еще большему ущербу для окружающей среды.

Такую же позицию представители компании продвигают и в других странах, пишет издание.

Стоит отметить, что у Toyota в настоящее время нет серийных моделей электромобилей. Впрочем, компания все же заявила о выпуске на рынок 15 моделей в ближайшие пять лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, действительно ли электромобили снижают ущерб окружающей среде. А также о том, какие модели электромобилей наиболее популярны среди украинцев.