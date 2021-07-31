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Toyota заподозрили в принудительном срыве распространения электрокаров: из-за чего разгорелся скандал

Toyota заподозрили в принудительном срыве распространения электрокаров: из-за чего разгорелся скандал
17:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Несмотря на растущую популярность электромобилей в мире, находятся и компании, которые пытаются "затормозить" их попытки захватить доминирующую позицию на рынке. 

Как сообщает The New York Times, среди таковых и японский автомобильный гигант Toyota.

По информации издания, производитель в последнее время активно лоббирует свое видение экологически чистого транспорта и пытается навязывать его правительствам разных стран мира. 

В частности, пишет NYT, представители Toyota раскритиковали постановление администрации американского президента о поддержке развития электромобилей во время встречи с представителями Конгресса США. 

По мнению компании, миру стоит сфокусировать усилия на производстве "гибридных" автомобилей, а также на водородных двигателях.

В планах США выделение субсидий на электрификацию общественного транспорта, строительство зарядных станций и стимулирование продажей электрогрузовиков. Представители Toyota же настаивают на том, чтобы соответствующие субсидии распространялись на гибридные и водородные автомобили.

По их информации, наращивание выработки электроэнергии и батарей может привести к еще большему ущербу для окружающей среды. 

Такую же позицию представители компании продвигают и в других странах, пишет издание. 

Стоит отметить, что у Toyota в настоящее время нет серийных моделей электромобилей. Впрочем, компания все же заявила о выпуске на рынок 15 моделей в ближайшие пять лет. 

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, действительно ли электромобили снижают ущерб окружающей среде. А также о том, какие модели электромобилей наиболее популярны среди украинцев. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Автомобили, Toyota, Электромобили, Электрокары.
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