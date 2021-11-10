Швидкий та сучасний: новий поїзд українського виробництва показали зсередини (фото)

Представники влади сьогодні оцінили новий вітчизняний потяг

АТ "Укрзалізниця" у вівторок, 9 листопада, показало новий регіональний дизельний поїзд ДПКр-3, який збудували цього року на Крюківському вагонобудівному заводі (КВСЗ). Вперше цей поїзд показали під час випробувань ще 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

В "Укрзалізниці" розповіли, що вже отримали два такі потяги. Один із них курсує маршрутом Коломия – Ківерці («Прикарпатський експрес»). До кінця року компанія має отримати третій поїзд та ще два – у першому кварталі 2022 року. Очікується, що вони возитимуть пасажирів на маршруті Київ – Аеропорт Бориспіль.

Повідомляється, що поїзд ДПКр-3 складається із трьох вагонів, обладнаних 170 комфортними сидячими місцями.

Поїзд дизельний ДПКр-3

Поїзд дизельний ДПКр-3

Поїзд дизельний ДПКр-3

Поїзд дизельний ДПКр-3

Вагони набули сучасного дизайну. Їх обладнали системами кондиціювання, резервного опалення та вакуумними туалетами.

Поїзд дизельний ДПКр-3

Поїзд дизельний ДПКр-3

Поїзд спеціально обладнано для людей з інвалідністю.

Поїзд дизельний ДПКр-3

Максимальна швидкість нового поїзда складає 140 км/год.

Поїзд дизельний ДПКр-3

Новий рухомий склад встиг оцінити глава держави. Президент України Володимир Зеленський проїхав маршрутом від технічної станції "Дарниця" до вокзалу Київ-Пасажирський у столиці.

Володимир Зеленський проїхав дизельним поїздом ДПКр-3

Володимир Зеленський проїхав дизельним поїздом ДПКр-3

Нагадаємо, "Телеграф" писав про запуск нового пасажирського поїзда, а також розповідав, коли і яким маршрутом він курсуватиме.