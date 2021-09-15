В Україні запускають новий регіональний поїзд: звідки і куди він курсуватиме

100 тисяч жителів східної частини Вінничини та західної частини Кіровоградщини отримають пряме сполучення з Києвом

В Україні з початку жовтня почне курсувати новий регіональний поїзд з Києва і місто Гайворон (Кіровоградська область). На своєму шляху він матиме 21 зупинку, зокрема у Козятині та Вінниці.

Про це у середу, 15 вересня, повідомила прес-служба "Укрзалізниці" у Telegram.

Так, поїзд №795/796 Київ — Гайворон запустять з 5 жовтня. Графік його руху має наступний вигляд:

з Києва — починаючи з 5 жовтня по вівторках, пʼятницях, неділях — вирушатиме о 14:41, прибуватиме до Гайворона в 00:11;

з Гайворона — починаючи з 6 жовтня по понеділках, середах, суботах — вирушатиме о 01:10, прибуватиме до Києва о 10:52.

Зупинки поїзда передбачені на таких станціях: Козятин-1, Вінниця, Гуменне, Вороновиця, Фердинандівка, Війтівці, Немирів, Сажки, Кароліна, Самчинці, Семенки, Ситківці, Криштопівка, Гайсин, Зятківці, Антонівка, Дукля, Орлик, Генрихівка, Джулинка та Ставки.

Як зазначив заступник міністра фінансів України Олександр Кава, завдяки запуску цього поїзда 100 тисяч жителів східної частини Вінничини та західної частини Кіровоградщини отримають пряме сполучення з Києвом.

Рішення про подальше курсування цього поїзда прийматимуть після аналізу пасажиропотоку.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, з 28 серпня Одеса відновила залізничне сполучення з Кишиневом — запустили новий поїзд 642/641, який дає можливість потрапити у Молдову за 4 години.