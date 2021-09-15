В Украине запускают новый региональный поезд: откуда и куда он будет курсировать

100 000 жителей восточной части Винницкой области и западной части Кировоградской области получат прямую связь с Киевом

В Украине с начала октября начнет курсировать новый региональный поезд из Киева и город Гайворон (Кировоградская область). На своем пути он будет иметь 21 остановку, в частности в Казатине и Виннице.

Об этом в среду, 15 сентября, сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

Так, поезд №795/796 Киев — Гайворон запустят с 5 октября. График его движения имеет следующий вид:

из Киева — начиная с 5 октября по вторникам, пятницам, воскресеньям — будет отправляться в 14:41, прибывать в Гайворон в 00:11;

с Гайворон — начиная с 6 октября по понедельникам, средам, субботам — будет отправляться в 01:10, прибывать в Киев в 10:52.

Остановки поезда предусмотрены на таких станциях: Казатин-1, Винница, Гуменное, Вороновица, Фердинандовка, Войтовцы, Немиров, Сажки, Каролина, Самчинцы, Семенки, Ситковцы, Криштоповка, Гайсин, Зятковцы, Антоновка, Дукля, Орлик, Генриховка, Джулинка и Ставки .

Как отметил заместитель министра финансов Украины Александр Кава, благодаря запуску этого поезда 100 000 жителей восточной части Винницкой области и западной части Кировоградщины получат прямую связь с Киевом.

Решение о дальнейшем следования этого поезда будут принимать после анализа пассажиропотока.

Как сообщал "Телеграф" ранее, с 28 августа Одесса возобновила железнодорожное сообщение с Кишиневом — запустили новый поезд 642/641, который дает возможность попасть в Молдову за 4 часа.