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З Одеси в Кишенев запускають потяг — графік руху і вартість квитків

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
Перевірено Д. Іщенко
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Автор
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З Одеси в Кишенев запускають потяг — графік руху і вартість квитків Новина оновлена 27 серпня 2021, 13:49
Поїзд буде прибувати в Кишинів ввечері в день відправлення.

Залізничне сполучення між Кишиневом і Одесою відновлять в суботу.

Слідом за президентом України Володимиром Зеленським, який 27 серпня прибув до Кишинева для дипломатичних зустрічей і святкування Дня Незалежності Молдови, в столицю цієї республіки зможуть відправитися і рядові українці. Залізничне сполучення між Кишиневом і Одесою відновлять 28 серпня.

Про це повідомляє сайт держпідприємства "Залізниця Молдови".

Поїзд 642/641 "Одеса — Кишинів (Кишинеу) — Одеса" буде перевозити пасажирів щодня. В дорозі пасажири проведуть близько 4 годин.

Графік руху поїзда:

  • Відправлення з Одеси о 18:36, прибуття в Кишенев о 22:33.
  • Назад поїзд буде виїжджати з Кишинева у 07:09, прибуття до Одеси о 10:55.

Квитки придбати можна як в касах вокзалу, так і на сайті української компанії "Укрзалізниця". На цей момент 27 серпня доступні квитки в сидячий вагон третього класу. Вартість квитка в одну сторону — від 396 грн.

Раніше "Телеграф" писав, що керівництво "Укрзалізниці" потрапило в корупційний скандал — СБУ розкрили схему закупівлі неякісних деталей з непідконтрольних територій. Також відзначимо, що для візиту в Молдову потрібні певні документи для перетину кордону через коронавірус.

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