Быстрый и современный: новый поезд украинского производства показали изнутри (фото)

Представители власти сегодня оценили новый отечественный поезд

АО "Укрзализныця" во вторник, 9 ноября, показало новый региональный дизельный поезд ДПКр-3, который построили в нынешнем году на Крюковском вагоностроительном заводе (КВСЗ). Впервые этот поезд показали во время испытаний еще в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В "Укрзализныця" рассказали, что уже получили два таких поезда. Один из них курсирует по маршруту Коломыя – Киверцы («Прикарпатский экспресс»). До конца года компания должна получить третий поезд и еще два – в первом квартале 2022 года. Ожидается, что они будут возить пассажиров на маршруте Киев – Аэропорт Борисполь.

Сообщается, что поезд ДПКр-3 состоит из трех вагонов, оборудованных 170 комфортными сидячими местами.

Дизельный поезд ДПКр-3

Дизельный поезд ДПКр-3

Дизельный поезд ДПКр-3

Дизельный поезд ДПКр-3

Вагоны получили современный дизайн. Их оборудовали системами кондиционирования, резервного отопления и вакуумными туалетами.

Дизельный поезд ДПКр-3

Дизельный поезд ДПКр-3

Поезд специально оборудован для людей с инвалидностью.

Дизельный поезд ДПКр-3

Максимальная скорость нового поезда составляет 140 км/ч.

Дизельный поезд ДПКр-3

Новый подвижной состав успел оценить глава государства. Президент Украины Владимир Зеленский проехал по маршруту от технической станции "Дарница" до вокзала Киев-Пассажирский в столице.

Владимир Зеленский проехал на дизельном поезде ДПКр-3

Владимир Зеленский проехал на дизельном поезде ДПКр-3

Напомним, "Телеграф" писал о запуске нового пассажирского поезда, а также рассказывал, когда и по какому маршруту он будет курсировать.