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Світлове шоу під "Щедрик": компанія Tesla оригінально привітала з Різдвом (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Автомобілі Tesla моделей S, 3, X та Y Новина оновлена 25 грудня 2021, 23:04
Автомобілі Tesla моделей S, 3, X та Y

Компанія записала незвичайне відео до Різдва.

Великий американський виробник електромобілів Tesla привітав своїх фанатів з Різдвом, записавши короткий ролик під пісню Carol of the Bells, яка є адаптацією української пісні "Щедрик".

Відеозапис був розміщений в офіційному акаунті "Тесли" у Твіттері.

На кадрах видно вишиковані в ряд автомобілі моделей S, 3, X та Y, які синхронно моргають фарами під відому різдвяну пісню в рок-обробці.

"S3XY світлове шоу", — сказано у підписі до відео.

Відео вже набрало понад 42 тисячі лайків і майже 5 тисяч ретвітів.

Як відомо, українська народна пісня "Щедрик" стала популярною за океаном, коли 1921 року Український національний хор відвідав США з концертними гастролями. Тоді американського хорового директора Петра Вільговського вразило її звучання, і він адаптував її для місцевих слухачів. В даний час вона є однією з найпопулярніших різдвяних пісень у США.

Як повідомлялося раніше, творець компанії Tesla Ілон Маск нещодавно став людиною року за версією Time, забравши цю "посаду" у президента та віцепрезидента США Джо Байдена та Камали Харріс.

Теги:
#Різдво #Tesla
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