Рус

Маск відсунув Байдена з "посади" людини року за версією Time

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
16
Ілон Маск Новина оновлена 13 грудня 2021, 16:44
Ілон Маск

Ексцентричний мільярдер став символом 2021 року.

Найбагатша людина світу, засновник космічної компанії SpaceX, а також "технокороль" Tesla та жива легенда для фанатів криптовалют Ілон Маск став людиною року за версією журналу Time.

"Маск все життя чинив опір ненависникам, а тепер, здається, він нарешті може поставити їх на місце. 2021 рік став роком Ілона Звільненого", — сказано в статті.

У матеріалі вказується, що ще кілька років тому до Маска ставилися, як до "божевільного афериста на межі банкрутства", але тепер він цілком може стати людиною, яка назавжди увійде в історію завдяки своїм амбітним програмам на кшталт популяризації електромобілів, всесвітнього супутникового інтернету та колонізації Марса.

Водночас знайомі з ним люди описують його як дріб’язкового, запального та часом жорстокого. Втім, не схоже, що це турбує людину, яка поставила собі завдання "врятувати людство" і зробити людей першим видом, який живе за межами однієї планети.

"Я буду здивований, якщо ми не приземлимось на Марсі протягом п’яти років", — розповів Маск.

Ілон Маск
Ілон Маск

Мільярдер відомий не лише своїми інноваційними роботами, а й ексцентричним суспільним життям. Зокрема нещодавно він розлучився зі співачкою Граймс, яка народила йому сина X Æ A-12, що вимовляється як Екс Еш Ей-Твелв.

Він це був третій шлюб. До цього він був у відносинах з Джастін Вілсон і Таулою Райлі Маск. Крім того, йому приписують роман із колишньою дружиною Джонні Деппа Ембер Херд.

А останнім часом він взагалі зважився на несподіваний вчинок і став "бомжем" після того, як розпродав всю свою нерухомість. Втім, навряд чи для мільярдера Маска та його цуценя Флокі це буде проблемою.

Нагадаємо, у 2020 році Time назвав людьми року новообраного президента США Джо Байдена та віцепрезидентку Камалу Харріс.

Теги:
#Людина року #Ілон Маск
Тепер вже ексзаступник міністра Олександр Гогілашвілі
Україна
Паспорт РФ, зв’язок із бойовиками «Оплоту» та дружина-подруга президента: чим відомий Олександр Гогілашвілі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Тепер вже ексзаступник міністра Олександр Гогілашвілі
Паспорт РФ, зв’язок із бойовиками «Оплоту» та дружина-подруга президента: чим відомий Олександр Гогілашвілі
Дата публікації
Категорія
Тисячу за вакцинацію почнуть видавати з 19 грудня
"Вовину тисячу" за вакцинацію від COVID-19 можна буде витратити на ліки, але це стосується не всіх
Дата публікації
Категорія
У згорілому авто знайшли автомат із дистанційним керуванням
Хотів вбити депутата, але не вийшло: нові подробиці НП з автомобілем у Дніпрі
Дата публікації
Категорія
Після зіткнення з пішоходами авто протаранило дорожній знак, дерево та електроопору
Що відомо про підлітка, який збив на "зебрі" у Луцьку 6 людей (відео)
Дата публікації
Категорія
NK (Настя Каменських) Фото: facebook.com/nkofficialcom
Переліт бізнес-класом, віскі та жуйка: що цікавого входить до райдеру Насті Каменських