Световое шоу под "Щедрик": компания Tesla оригинально поздравила с Рождеством (видео)
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Компания записала необычное видео к Рождеству.
Крупный американский производитель электромобилей Tesla поздравил своих фанатов с Рождеством, записав короткий ролик под песню "Carol of the Bells", которая является адаптацией украинской песни "Щедрик".
Видеозапись была размещена в официальном аккаунте "Теслы" в Твиттер.
На кадрах видны выстроенные в ряд автомобили моделей S, 3, X и Y, которые синхронно моргают фарами под известную рождественскую песню в рок-обработке.
"S3XY световое шоу", — сказано в подписи к видео.
Видео уже набрало более 42 тысяч лайков и почти 5 тысяч ретвитов.
Как известно, украинская народная песня "Щедрик" стала популярной за океаном, когда в 1921 году Украинский национальный хор посетил США с концертными гастролями. Тогда американского хорового директора Петра Вильговского впечатлило ее звучание и он адаптировал ее для местных слушателей. В настоящее время она является одной из наиболее популярных рождественских песен в США.
Как сообщалось ранее, создатель компании Tesla Илон Маск недавно стал человеком года по версии Time, забрав эту "должность" у президента и вице-президента США Джо Байдена и Камалы Харрис.
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