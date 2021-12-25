Световое шоу под "Щедрик": компания Tesla оригинально поздравила с Рождеством (видео)

Компания записала необычное видео к Рождеству.

Крупный американский производитель электромобилей Tesla поздравил своих фанатов с Рождеством, записав короткий ролик под песню "Carol of the Bells", которая является адаптацией украинской песни "Щедрик".

Видеозапись была размещена в официальном аккаунте "Теслы" в Твиттер.

На кадрах видны выстроенные в ряд автомобили моделей S, 3, X и Y, которые синхронно моргают фарами под известную рождественскую песню в рок-обработке.

"S3XY световое шоу", — сказано в подписи к видео.

Видео уже набрало более 42 тысяч лайков и почти 5 тысяч ретвитов.

Как известно, украинская народная песня "Щедрик" стала популярной за океаном, когда в 1921 году Украинский национальный хор посетил США с концертными гастролями. Тогда американского хорового директора Петра Вильговского впечатлило ее звучание и он адаптировал ее для местных слушателей. В настоящее время она является одной из наиболее популярных рождественских песен в США.

Как сообщалось ранее, создатель компании Tesla Илон Маск недавно стал человеком года по версии Time, забрав эту "должность" у президента и вице-президента США Джо Байдена и Камалы Харрис.