Кого торкнеться обов'язковий техогляд і коли його треба проходити

Техогляд автомобілів стане обов'язковим вже з вересня 2022 року. Які транспортні засоби будуть підпадати під перевірку та яка буде її вартість.

Україна повертає обов’язковий техогляд транспортних засобів, які беруть учать у дорожньому русі та зареєстровані територіальними органами МВС України. Це передбачено Угодою про асоціацію з ЄС, яку було підписано ще у 2014 році. Міністерство інфраструктури розробило проєкт, який має набрати чинності вже цієї осені. Текст законопроєкту з поправками ще не оприлюднили, проте вже з’явилося багато міфів та вигадок щодо ТО. Портал Today поділився інформацією щодо майбутніх перевірок авто.

Законопроєкт, який був підготовлений МВС, передбачає, проходження обов’язкового огляду легковими автомобілями після чотирьох років з моменту реєстрації, а потім повторно проводитись через кожні два роки. Нові власники зобов’язані перевірити технічний стан транспортного засобу протягом 10 днів після перереєстрації авто на своє ім’я, після автопригоди, якщо отримані пошкодження можуть впливати на безпеку.

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Техогляд передбачає перевірку системи кермового та гальмівного управління, зовнішні світлові прилади, світлопропускання скла, газобалонне обладнання, інші елементи в частині безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища.

Скільки коштуватиме техогляд

Очікується, що вартість техогляду для власників легкових машин складе 1000 гривень, а вантажних – 1500. У разі зупинки водія у якого відсутній ТО, або він виявився простроченим, керманич отримає штраф у 1700 гривень. Якщо водій скоїв повторне правопорушення, його можуть позбавити водійського посвідчення.

Законопроєктом передбачена придорожня перевірка технічного стану авто. Справність вашого автомобіля поліціянти зможуть перевірити прямо на дорозі, для цього їм виділять пересувні станції. Автомобілі будуть вибірково проходити таку перевірку. Зазначимо, що перевірку ТО автомобіля на дорозі може виконувати не тільки поліція, а й посадовці центрального органу виконавчої влади, що реалізують державну політику з питань безпеки на наземному транспорті.

Кому доведеться проходити ТО

Кого не торкнеться обов’язковий технічний контроль, було опубліковано на сайті головного сервісного центру МВС.

До цього переліку входять:

легкові автомобілі усіх типів, марок і моделей, причепи (напівпричепи) до них (крім таксі та автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку), мотоцикли, мопеди, мотоколяски та інші прирівняні до них транспортні засоби – незалежно від строку експлуатації;

легкові автомобілі, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажні автомобілі незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепи до них – зі строком експлуатації до двох років;

технічні засоби для агропромислового комплексу, визначені Законом України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України".

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